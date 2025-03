Vålerenga solgte stoppertalent til Aalesund

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det bekrefter klubbene på sine hjemmesider.

19-åringen fikk ti kamper i 1. divisjon og ti kamper i Eliteserien for Vålerenga. Med cupkamper står den unge midtstopperen med 26 seniorkamper og to mål for Oslo-klubben.

– Her får vi en ung, talentfull forsvarsspiller med bra fart og teknikk, som har et stort utviklingspotensial. Selv om han bare er 19 år, har han allerede masse internasjonal erfaring i tillegg til spill i 1. divisjon og Eliteserien, sier Kjetil Rekdal.

Kjelsen har 46 aldersbestemte landskamper fra G15- til G19-landslaget. I en treningskamp for sistnevnte landslag mot Spania i forrige uke, startet han også med kapteinsbindet på armen.

Kjelsen har signert med AaFK fram til sommeren 2028.

Aalesund møter Lillestrøm i serieåpningen i 1. divisjon 31. mars

Vålerenga er tilbake i Eliteserien og møter Viking i første seriekamp 30. mars.

