Johaug knuser Klæbo – over 850.000 så Johaug ta VM-sølv

Duellen mellom Therese Johaug og svenske Ebba Andersson i kvinnenes 20 kilometer i Granåsen søndag ble sett av hele 856.000. Det er så langt det mest sette rennet i årets ski-VM.

– VM på ski på hjemmebane har definitivt blitt den folkefesten vi håpet på, sier sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt i NRK til Kampanje. Han legger til at seertoppen var på 886.00.

Ski-VM i Trondheim begynte forrige onsdag, og Norge har allerede sikret seg 15 medaljer, hvorav sju av disse er gull. Johannes Høsflot Klæbo åpnet medaljekontoen og sørget for Norges første VM-gull på hjemmebane forrige torsdag.

Til tross for to gull til Klæbo er det kvinnene som stikker av med flest seere. 679.000 fikk med seg tilsvarende øvelse for gutta lørdag, der Norge tapetserte pallen.

Totalt har 2,3 millioner nordmenn sett minst ett minutt av VM-sendingene på TV.













