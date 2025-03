Åpenhjertig hoppsjef om søvnløse netter: – Du kan bare ringe kona mi

Tre konkurranser ut i VM på hjemmebane har Aalbus elever plassert Norge som den dominerende nasjonen i hoppanlegget i Granåsen. Det historiske laggullet i kvinnehopp ble etterfulgt av Marius Lindviks seier i normalbakken søndag.

I tillegg tok Anna Odine Strøm bronse i normalbakken.

– Jeg fikk beskjed om at jeg hadde en hårete målsetting og var litt breial da jeg sa vi skulle ta fem medaljer og to av dem i gull. Nå har vi to gull på tre øvelser og en bronse i tillegg, smiler hoppsjef Aalbu til NTB.

Smile gjør han mye, men utsiktene i jobben som sportssjef har ikke alltid vært like lystige etter at han ble ansatt i juni i fjor. Da gikk han i et miljø preget av sponsormangel, turbulens og uro.

Økonomisk bunnpunkt

Nå peker pilene igjen i riktig retning på mer enn én måte. Sportslig er VM allerede en suksess, og økonomisk er tidene også lysere.

– Hare du lyst til å være breial å si at det er ansettelsen av deg som er hemmeligheten bak oppturen, Aalbu?

– Overhodet ikke, overhodet ikke, ler hoppsjefen – før han tilføyer:

– Jeg har vært en liten del av puslespillet og har vært med på å samle dette. Det tror jeg at jeg har vært med på å bidra til. Vi har samlet Hopp-Norge og sørget for at vi nå drar i det samme tauet og i samme retning.

– Hvor vanskelig har den jobben vært?

– Ikke vanskelig i det hele tatt. Økonomisk var vi riktignok på et ordentlig bunnpunkt, og vi skjønte at her måtte vi gjøre noe. Vi har hatt lite penger, men alle i støtteapparatet har jobbet det lille ekstra. Nå håper jeg inderlig at vi får de rammebetingelsene som gjør at vi kan være den hoppnasjonen vi ser vi kan være, sir Aalbu.

– Hvor mye kan gode VM-resultater bidra til nye penger i kassa?

– Det kan jeg ikke si, men jeg håper det er betydelig.

Søvnløs

Aalbu sier han spøkefullt har sagt at det føltes som om norsk hoppsport sto med gjørme til langt opp på anklene da han startet. Flere årsverk forsvant og strukturen tvang seg fram.

– Har det vært et tidspunkter der du har lurt på hvorfor du tok denne jobben?

– Nei, det har det ikke vært. Men jeg kan garantere at det har vært søvnløse netter. Du kan bare ringe kona mi. Jeg har stått opp på natta, for jeg tar dette veldig personlig, sier Aalbu – og legger til:

– Det har ikke vært like enkelt å få inn penger som jeg hadde håpet det skulle være. Det har vært en beintøff kamp, men nå er vi på et bedre sted. Det er lys i tunnelen.

– Du har vært bekymret?

– Ja, det vil jeg si at jeg har vært. Jeg har vært trygg på at vi skulle få det til, men det har tatt noe lengre tid enn jeg hadde håpet.

Fire hoppkonkurranser gjenstår i Trondheim-VM. Hoppeliten beveger seg nå over i storbakken. Der skal det hoppes blandet lagkonkurranse, lagkonkurranse for menn samt individuelle konkurranser for begge kjønn.

Ingen vil bli overrasket over om den norske medaljefangsten fortsetter med full styrke der.

