VM-løpere i dialog med klimaaktivister: – Håper å komme til enighet

I en pressemelding skriver Folk mot fossilmakta at de diskuterte den varslede aksjonen og hvordan klimaforkjempere og idrettsutøvere kan jobbe sammen for å adressere fossilindustriens trussel mot vinteridretten.

Fra løpermiljøet stilte James Clugnet (Storbritannia), Björn Sandström (Sverige) og amerikanerne Gus Schumacher og Julia Kern. Dette bekrefter Clugnet overfor Nidaros.

– Vi hadde en veldig konstruktiv samtale med aktivistene. Målet vårt var å vise dem at mange utøvere bryr seg om klimaet og vil snakke om det, uttaler han til avisen.

Clugnet har en felles venn med en av aktivistene, og det førte til at det lukkede møtet kom i stand. Han sier at partene har et felles mål, men at utøverne ikke kan støtte en aksjon som stopper et VM-renn.

– Vi vil ikke bli assosiert med å avbryte løp. De var veldig mottakelige, og vi håper vi klarer å komme til en enighet med dem før søndagens femmil, fortsetter briten.

Folk mot fossilmakta har blant annet bedt VM-arrangøren om å fjerne alle synlige logoer og reklame for fossile selskaper, samt å spille av en informasjonsvideo på VM-storskjermene som opplyser om behovet for utfasing av kull, olje og gass.

Tidligere har VM-ledelsen uttalt til NTB at de tar klimabekymringene på alvor, men at man ikke vil akseptere den varslede aksjonen under lørdagens femmil for menn.

«Klimautfordringene samfunnet står ovenfor bekymrer også alle oss i Ski-VM. Vi ønsker derfor velkommen enhver debatt og diskusjon med alle samfunnsaktører som løfter dette temaet, og det må skje innenfor rammene av ytringsfriheten og demokratiske spilleregler», svarte de i februar.

