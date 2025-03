Ventura avsluttet svakt da Highsmith vant i Palm Beach

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nordmannen endte til slutt på tre slag over par på runden og totalt på seks slag under par i turneringen.

Amerikanske Joe Highsmith vant turneringen, 19 slag under par. Landsmennene Jacob Bridgeman og J.J. Spaun fulgte to slag bak.

For Ventura startet den siste runden fryktelig, med tre bogier og én dobbeltbogey på de ni første hullene. Med fem slag over par på den første halvdelen, var det lite å spille for.

30-åringen ga likevel ikke opp og vartet opp med birdie på hull 10, 12 og 13, før det ble nok en bogey på hull 15. Med par på de tre siste hullene avsluttet han runden på tre slag over par.

Ventura var fredag nær ved å misse cuten i turneringen da han endte sin andre runde på fem slag under par, noe som også endte med å bli grensen for videre spill.

Lørdag slo han tilbake med en sterk runde på fire slag under par, noe som sendte han 13 plasser oppover resultatlisten.

