Vålerenga fortsatt ubeseiret tross svak prestasjon mot Hafnarfjarðar

Vålerenga avslutter sitt Marbella-opphold med sin andre kamp i Spania, etter at Viking ble slått 3-1 siste lørdag i februar. Siden det har Vålerenga gjennomført en hel treningsuke i Marbella, før Hafnarfjarðar var motstander mandag. Et lag som endte på sjetteplass i den islandske ligaen forrige sesong.

Vålerenga er ubeseiret så langt i sesongen, og tok også initiativet på hovedbanen til Marbella Football Center, der laget kom seg til et par skuddforsøk og hadde en corner og noen innlegg innledningsvis. Kevin Tshiembe sliter fortsatt med en småskade og var på benken, mens tidligere Lyn-gutt Håkon Sjåtil fikk sjansen fra start i en ellever med et par-tre endringer fra oppgjøret mot Viking.

VIF hadde ballen veldig mye det første kvarteret, og viste til tider prov på bra kombinasjonsspill i midtbaneleddet og i samarbeidet med Rijks på topp, men det ble småfikst og ikke noe særlig gjennombrudd av det. Mye trilling i laget, som til slutt ikke førte noe sted.

Sørensen ga VIF ledelsen

Den første halvtimen var presspillet til Vålerenga tidvis bra, da Brice Ambina spesielt og flere av de andre VIF-spillerne vant en god del baller høyt i banen grunnet bra presspill. I tillegg var Sebastian Jarl og Kiil Olsen meget solide bakover og stoppet alt som kom av oppspill og kontringsforsøk.

Problemet var mer i pasningsspillet, som ikke var like bra, da flere baller ble slått vekk og presisjonen på den siste tredjedelen sørget for at det ikke ble skapt noen sjanser. FH fikk kampens første sjanse etter 25 minutter, da Kristján Flóki Finnbogason kom seg til skudd fra 17-18 meter, men skrudde forsøket utenfor.

Ambina og Hagen kom seg til skudd fra utenfor 16-meteren, men det ene ble blokkert ut til corner og det andre havnet i klypene til keeper. Drøye ti minutter før pause gikk Vålerenga opp i ledelsen, da Ambina brøt på egen banehalvdel før Elias Sørensen spilte vegg med Rijks. Nederlenderen holdt fint på ballen, før han spilte sin danske lagkompis igjennom, og alene med keeper scoret Sørensen sikkert.

Hedenstad i stolpen

Målet kom på Vålerengas første store mulighet, og et par minutter etter målet kunne Sørensen blitt tomålsscorer, men touchet hans satt ikke helt etter et nydelig oppspill bakfra av Kiil Olsen. Fem minutter før pause skjøt dansken hull i lufta da han prøvde seg på en volley etter et innlegg fra Sjåtil.

Der han før målet ikke var spesielt involvert, var det mye Sørensen etter målet. Dansken spilte også gjennom Bjørdal inn i FHs 16-meter, og Bjørdal fant nesten Thorvaldsen på bakerste stolpe, men pasningen ble avskåret. Mye gode tendenser i VIFs angrepsspill etter ledermålet, men flere sjanser ble det ikke, og dermed gikk Vålerenga til pause med 1-0-ledelse etter en omgang der de hadde god kontroll.

VIF gjorde tre bytter i pausen, der blant annet Vegar Eggen Hedenstad kom inn. Elverumsingen brukte omlag 30 sekunder på å dra seg inn fra kanten og sette ballen i stolpen fra like innenfor 16-meteren. Et smart skudd gjennom beina på FH-forsvareren, og uheldig der at ballen ikke gikk i mål.

Keepertabbe ga utligning

FH fikk seg en god mulighet på heading sånn fire-fem minutter etter pause, men headet den utenfor. Det var imidlertid et skremmeskudd, da islendingene utlignet sju-åtte minutter etter pause. FH kombinerte seg fint inn i VIFs 16-meter, før de kom til skudd fra 12-13 meter. Skuddet gikk relativt rett på Storevik, som ikke klarte å holde den ute, og den utligningen må gå inn i bøkene som en liten keepertabbe.

Et par minutter senere fikk Elias Hagen seg en trøkk, og måtte byttes ut med Obasi Onyebuchi rundt timen. Det var en periode i kampen der Vålerenga hadde for lavt tempo på ballen, og ikke klarte å skape så mye. Den andre omgangen ble også preget av veldig mange bytter, fra begge lag.

Brice Ambina headet en corner fra Hedenstad i nettveggen, men i det vi gikk inn i de 20 siste minuttene var det ganske labert det Vålerenga presterte egentlig. 12-13 minutter før slutt kom FH til et småfarlig skudd, som Storevik måtte slå over, og i denne perioden var islendingene farligst frempå.

Svak avslutning fra VIF

De ti siste minuttene var det ikke mye som ble produsert fra noen av lagene. Vålerenga prøvde å finne et seiersmål, og hadde et skudd fra Promise Meliga, men det forsøket gikk rett på keeper. Flere sjanser ble det ikke skapt, og dermed ebbet det ut med 1-1 i Vålerengas andre og siste kamp i Marbella.

Et Vålerenga-lag som aldri helt kom opp på det nivået vi så mot Viking, og som vi må si spilte en ganske svak andre omgang. Det ble lite struktur på det etter alle byttene, og VIF fant aldri noe rytme etter hvilen.

Vålerenga reiser nå hjem igjen fra Marbella, og spiller sin første treningskamp på Intility for året mot Strømsgodset. Den kampen spilles fredag 7. mars, med avspark klokken 12.00.

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Vålerenga – Hafnarfjarðar 1-1 (1-0)

Marbella Football Center

Mål: 1-0 Elias Sørensen (37.), 1-1 Björn Daníel Sverrisson (52.)

Vålerenga (4-3-3): Jacob Storevik, Noah Pallas (Vegar Eggen Hedenstad fra 46.), Aaron Kiil Olsen, Sebastian Jarl, Håkon Sjåtil – Elias Hagen (Obasi Onyebuchi fra 59.), Brice Ambina, Henrik Bjørdal (Carl Lange fra 46.) – Elias Sørensen (Promise Meliga fra 69.), Mees Rijks (Muamer Brajanac fra 69.), Filip Thorvaldsen (Magnus Bech Riisnæs fra 46.)

