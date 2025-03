United-sjefen slår tilbake mot Rooney: – Er ikke naiv

Uttalelsen kom etter at Fulham hadde slått regjerende mester United ut av FA-cupen. På pressekonferansen ble Amorim konfrontert med Rooneys utspill om at portugiseren er naiv når han snakker om at målet hans er å vinne Premier League.

– Å være naiv er å tro at vi kommer til å klare det denne sesongen eller være den beste utfordreren neste sesong. Jeg vet at det er i tiden at alle vet alt, og det er veldig enkelt. Jeg var fotballekspert da jeg avsluttet karrieren, så jeg vet at det er enkelt, sa Amorim, ifølge ESPN.

Rooney er den mestscorende spilleren i Manchester Uniteds historie. Han gjorde 253 mål mellom 2004 og 2017.

United har ikke vunnet ligaen i England siden 2013. I løpet av det siste tiåret har klubben aldri vært lenger unna enn den er nå. De rødkledde sliter tungt både sportslig og økonomisk.

– Målet vårt er å vinne Premier League. Kanskje skjer det ikke med meg. Men målet vårt som klubb, er å vinne Premier League, slik vi har gjort tidligere med alle de store legendene og heltene. Vi er i en vanskelig periode, og jeg er ikke naiv. Det er derfor jeg er her, i en alder av 40 år, som trener for Manchester United, sa Amorim.

Manchester United kan fortsatt redde sesongen ved å gå hele veien i europaligaen. Finaleseier gir spill i Champions League og store inntekter neste sesong.

