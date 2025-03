Trondheim-heltenes tragiske skjebne – drept i bilulykke og tungt alkoholmisbruk

Prokurorov tok medalje i tre av fire individuelle øvelser i mesterskapet i trønderhovedstaden for 28 år siden. På tremila ble russeren verdensmester, mens den avsluttende femmila endte med den sure fjerdeplassen.

Også Myllylä reiste hjem fra Trondheim med tre individuelle medaljer, den ene av dem i edleste valør. På femmila henviste han Erling Jevne og Bjørn Dæhlie til sølv og bronse. Finland, med Myllylä på andre etappe, tok i tillegg sølv på stafetten.

Suksessen i Trondheim-VM utgjorde bare en liten del av de to langrennslegendenes merittlister. Prokurorov endte karrieren med åtte internasjonale medaljer, inkludert et gull på OL-tremila i Calgary i 1988.

Myllylä står i historiebøkene oppført med 15 individuelle medaljer fra OL og VM. Han huskes best av mange for dopingskandalen i Lahti-VM i 2001. Det ble starten på det som skulle bli et vanskelig liv etter idretten for Myllylä.

Alkoholisme og domfellelse

Dopingavsløringen på hjemmebane førte til to års karantene. Samtidig ble den slutten på Myllyläs karriere.

I årene som fulgte havnet langrennsstjernen i overskriftene for helt andre ting enn sportslige bravader. Alkoholmisbruk, voldsepisoder og kjøring i påvirket tilstand førte blant annet til domfellelse og fengselsstraff.

5. juli 2011, året etter at han for første gang innrømmet å ha brukt det prestasjonsfremmende stoffet EPO, ble Myllylä funnet død i eget hjem i finske Karleby. Langrennslegenden ble bare 41 år.

Finsk politi opplyste i etterkant at det ikke forelå mistanker om at det hadde skjedd noe kriminelt. Myllyläs bortgang ble mottatt med sorg hos flere av hans tidligere konkurrenter.

– Jeg husker ham definitivt for de gode resultatene, selv om det henger mørke skygger rundt ham også. Jeg vil huske ham slik jeg så ham som en kjempe i løypa. Hans historie er en tragedie for idretten. Dopingsaken fra Finland var jeg midt oppe i som norsk landslagssjef. Det var en vond sak, og den har fulgt ham i etterkant. Det i etterkant er enda tristere, sa Pål Gunnar Mikkelsplass til NTB den gangen.

Også Bjørn Dæhlie, som sammen med Myllylä og Prokurorov var det store navnet i Trondheim-VM i 1997, kalte finnens skjebne trist og leit.

Døde momentant

Tre år før Myllylä gikk ut av tiden gjorde Prokurorov det samme. 10. oktober 2008 ble den russiske langrennsmesteren påkjørt og drept av en beruset mann. Han ble 44 år gammel.

Det russiske innenriksdepartementet bekreftet ulykken som skjedde nær jernbanestasjonen i Prokurorovs hjemby Vladimir. I meldingen het det at langrennslegenden døde momentant i påkjørselen.

En av dem som tok dødsfallet til den russiske langrennsbjørnen tungt, var Vegard Ulvang.

– Jeg var en svært god og nær venn av Aleksej, og vi var faktisk sammen så sent som forrige helg. Han var en av mine aller beste venner, og det er utrolig tungt akkurat nå, sa han til ABC Nyheter da nyheten om ulykken ble kjent.

Den slo ned som en bombe i langrennsmiljøet.

– Vi har hatt mange hyggelige stunder sammen utenfor konkurranse. Blant annet har vi vært på to lange skiturer sammen, den siste så sent så sent som i vår i Sibir, fortalte Ulvang.

Lang fengselsstraff

Mannen som kjørte på og drepte Prokurorov, ble i året etter, i 2009, dømt til fem års fengsel i en russisk domstol.

Etter at langrennskarrieren som aktiv var avsluttet, fungerte Prokurorov i flere år som trener for det russiske langrennslandslaget for menn. Det gjorde han nesten helt til sin død.

Som aktiv var russeren mest kjent som en stilren klassiskløper, men da han ble verdensmester i Trondheim, skjedde det noe overraskende i skøyting.

