Solbakken tordner mot FCK-topp etter Zelenskyj-uttalelser

Christensen, som eier 22 prosent av FC København, valgte lørdag å gå hardt ut mot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etter skandalemøtet med USAs president Donald Trump i Det hvite hus kvelden før.

Christensen mener blant annet at mediene kun har vist en liten del av hele møtet. I innlegget omtaler han den ukrainske presidenten som «dypt inkompetent, dypt uforskammet og dypt tåpelig».

– Jeg trodde ikke det var sant. Han går på tvers og mot alt det FCK skal stå for og har stått for, sier Solbakken til Nettavisen.

Det var Tipsbladet som omtalte saken først.

– Det er et enormt problem for FCKs omdømme og kan gjøre stor skade. Volodymyr Zelenskyj og det ukrainske folk har kjempet mot overmakten i tre år – og så kommer en mann som Lars Seier og undergraver det. Det er uverdig, sier Solbakken til det danske nettstedet.

FCK har enn så lenge ikke uttalt seg i saken.

– Jeg reagerer på at ingen, verken i styret, i administrasjonen eller i den sportslige avdelingen tar til motmæle. Enten er de redde for ham (Christensen, red.anm.), men de blir jo dratt med i dragsuget, sier Solbakken til Nettavisen.

Solbakken har en lang fortid i FCK. Han var der som spiller for 25 år siden og har senere to lange trenerperioder bak seg i klubben.

Etter fredagens møte mellom Trump og Zelenskyj, som endte med at den ukrainske delegasjonen ble kastet ut av Det hvite hus, er det stigende uro for at USA kan komme til å kutte all støtte til Ukraina.

