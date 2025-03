Theodorsen får VM-sjanse: – Skal gå mitt livs beste skirenn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Therese Johaug, Astrid Øyre Slind og Heidi Weng har vært opplagte valg for Norge til mesterskapets andre distanserenn. Tøffere har kampen vært om plass nummer fire.

Akkurat som i VM i Planica for to år siden får Theodorsen sjansen på det korteste av distanserennene. I mesterskapsdebuten som senior endte Kvaløysletta-løperen på en beskjeden 24.-plass.

Den gangen gikk 10-kilometeren i fri teknikk. Tirsdag er det klassisk som gjelder i Granåsen.

– Målet er at jeg skal gå mitt livs beste skirenn, sa 30-åringen da hun møtte pressen mandag.

Tredje VM-start

Så langt har tromsøværingen fulgt konkurransene fra Granåsen fra sidelinjen. Hun er klar på at tanken på å selv skulle oppleve å bli heiet fram er mer enn pirrende.

Rutinerte Theodorsen har flere ganger i vinter vist solid form i klassisk.

I Tour de Ski gikk hun inn til femteplass på 15-kilometeren i Toblach, og i Davos i desember ble hun nummer ti på 20-kilometeren. I NM på Gåsbu tok 30-åringen gullet på VM-distansen 10 kilometer klassisk.

Theodorsen har to VM-starter på merittlista fra tidligere. Også den andre kom i Planica for to år siden. På 15-kilometeren med skibytte ble det en solid 12.-plass.

Karlsson favoritt

Hun må samtidig finne seg i stille bak lagvenninnene Johaug, Slind og Weng på listen over medaljekandidater tirsdag.

Amerikanske Jessie Diggins er regjerende mester på 10 kilometer.

Den største favoritten er likevel svenske Frida Karlsson. I verdenscuprennet over 20 kilometer klassisk i franske Les Rousses midt i januar pulveriserte den svenske langrennsyndlingen samtlige konkurrenter og vant med halvannet minutt.

Therese Johaug og Heidi Weng manglet riktignok på startlisten i Frankrike.

Les også: Ski-VM 2025, her er fullt program, dag for dag