Ryggplaget Valnes tatt ut til VM-renn – Golberg i bakhånd

Det ble klart da landslagsledelsen mandag presenterte de fem herreløperne som skal i aksjon på VMs andre distanserenn i langrenn.

Johannes Høsflot Klæbo er på jakt etter et gull-hattrick i VM-innledningen og får med seg Martin Løwstrøm Nyenget, Harald Østberg Amundsen, Simen Hegstad Krüger og Valnes på laget.

– Erik skal teste kroppen sin skikkelig i dag. Det har gått bedre og bedre med Erik for hver dag som har gått. Heldigvis har vi denne dagen også, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum til pressen.

– Valnes har tatt det relativt med ro siden sist. Det går fint å gå på ski. Den medisinske forklaringen skal jeg overlate til landslagslege Ove Feragen, utdypet han til NTB.

Krüger friplass

Nossum sier at Valnes ikke har presset kroppen maks siden han ble skadet. Dermed råder det noe usikkerhet rundt ham fortsatt.

Dersom han må kaste inn håndkleet, går plassen til Pål Golberg.

Krüger vant 15-kilometeren i Planica-VM for to år siden og har personlig friplass tirsdag. Dermed kan Norge stille med fem løpere.

Valnes var soleklar medaljekandidat på sprinten som innledet VM sist torsdag, men ble tvunget til å trekke seg etter at det smalt i ryggen på den aller siste treningen.

Landslagslege Ove Feragen har i etterkant vært tydelig på at det har vært et realistisk håp om at Valnes kunne være tilbake på startstrek denne uken. Allerede fredag var landslagsstjernen tilbake på ski, og ifølge treningsappen Strava gikk han 28 kilometer i løypene lørdag.

Får flere sjanser?

Før VM startet, var Valnes den naturlige makkeren til Johannes Høsflot Klæbo på onsdagens lagsprint i klassisk stil. Skal 28-åringen gå der, er han nok avhengig av å bevise på 10-kilometeren at ryggen og formen er intakt.

– Det laget er ikke tatt ut ennå, sier Nossum til NTB.

Helt utelukket er det heller ikke at Valnes får sjansen på en klassisketappe på det norske stafettlaget. Igjen betinger det at ryggen spiller på lag.

Klæbo har innledet VM med gull både på sprinten og lørdagens 20 kilometer med skibytte. På begge distanser var hjemmehåpet helt utilnærmelig.

Tirsdag kan det bli et tredje gull på direkten.

