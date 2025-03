Kongshaug sier fra seg VM-plass på 5000 meter – 19-åring får sjansen

Det kommer fram i skøyteforbundets VM-uttak mandag.

Sandefjord-løperen Nordal debuterte i verdenscupen så sent som i helgen, og han er høyst overrasket over at han får sjansen på 5000 meter i VM i Vikingskipet.

– Det er et sjokk. Jeg hadde ikke sett det for meg. Jeg var mentalt klar på at jeg var ferdig med sesongen. Nå må jeg stille om, sier han.

Kongshaug dropper 5000-meteren for å styrke egne sjanser på favorittdistansen 1500 meter og på lagtempoen.

– Jeg hadde ikke regnet med at Peder ville droppe 5000-meteren. Han er en av de ti beste i verden på distansen, men i et VM er det utrolig kjedelig hvis man ikke er på sitt skarpeste i det løpet hvor man har størst sjanse, sier landslagstrener Bjarne Rykkje.

– Jeg er i gullkampen på 1500 meter. Tidligere løp har vist at det kan bli ganske tett. Jeg vil maksimere muligheten for høyeste valør på den distansen. Da er det best å gi fra seg 5000-meterplassen. Det er veldig kult at Filip får muligheten. Jeg håper og tror at det ikke er siste gang vi ser ham i et VM, sier Kongshaug selv.

Han tok EM-gull og VM-bronse på 1500 meter i fjor.

VM enkeltdistanser i Vikingskipet starter torsdag i neste uke og varer i fire dager.

Les også: Kongshaug foran Eitrem i Thialf: – Gutta herjer i Heerenveen

Les også: Wiklund knuste nederlenderne – tok ny verdenscupseier i Heerenveen

---

Her er hele det norske VM-uttaket:

Menn:

500 m: Bjørn Magnussen.

1000 m: Magnussen.

1500 m: Peder Kongshaug, Sander Eitrem, Didrik Eng Strand.

5000 m: Eitrem, Sigurd Henriksen, Filip Møller Nordal.

10.000 m: Eitrem.

Fellesstart: Allan Dahl Johansson.

Lagsprint: Pål Myhren Kristensen, Henrik Fagerli Rukke, Magnussen, Strand (uttak av de tre løperne gjøres under VM).

Lagtempo: Eitrem, Kongshaug, Hallgeir Engebråten, Henriksen, Strand (uttak av de tre løperne gjøres under VM).





Kvinner:

500 m: Julie Nistad Samsonsen.

1500 m: Ragne Wiklund.

3000 m: Wiklund.

5000 m: Wiklund.

Fellesstart: Aurora Løvås Grinden

Lagsprint: Carina Jagtøyen, Samsonsen, Grinden.

Lagtempo: Wiklund, Grinden, Hanna Svenni.

---