Klæbo-kompis Emil Iversen: – Han er storfavoritt!

Klæbo har vært i særklasse bestemann hittil i mesterskapet med gull både på sprinten og på skiathlon.

Emil Iversen klarte ikke selv å kvalifisere seg til mesterskapet, men er i Granåsen som ekspert for TV 2.

Han var mektig imponert over den tidligere landslagskompisen etter lørdagens skiathlon.

– Dette var helt rått. Verdens beste skiløper tok et velfortjent VM-gull på distanse, og det var etterlengtet. Dette var høyst på overtid, og da kan vi i hvert fall legge bort temaet om hans manglende distansegull en gang for alle, sier Iversen til NTB.

Ikke siden Petter Northug

33-åringen fra Meråker er en av dem som kjenner Klæbo best. De har blant annet reist på ferie i lag sammen med sine bedre halvdeler.

– Nå har han fått gullet sitt, og jeg tror at det kan bli flere. Du får så mye ekstra energi av å vinne et VM-gull i slike omgivelser. Det var selvsagt et våpen da han stilte på start i dag.

– Hva med 10-kilometeren?

– Han er storfavoritt. Han koste seg her på denne distansen i fjor. Han har gode ski og en selvtillit som Trøndelag og verden ikke har sett siden Petter Northug. Han må utnytte den roen som to gull hittil i mesterskapet gir. Jeg tror at han bare gleder seg til at det kommer flere skirenn, sier Iversen.

Klæbo tok tre av tre mulige seirer da det var prøve i VM i desember 2023. Én av distansene var på 10 kilometer klassisk.

– Gjør det jeg kan

Og Klæbo selv. Hva sier han?

– Jeg skal gjøre det jeg kan og være så godt forberedt som mulig.

Klæbo var en av fire norske utøvere som ble presentert under mandagens pressekonferanse. Der stilte regjerende verdensmester Simen Hegstad Krüger, Johannes Høsflot Klæbo, Harald Østberg Amundsen og Martin Løwstrøm Nyenget.

Sistemann på laget blir enten Erik Valnes eller Pål Golberg.

