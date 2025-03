Weng fikk unnskyldning etter Sundling-manøver: – Da er jeg fornøyd

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Weng var sammen med Jonna Sundling, Therese Johaug og Ebba Andersson en del av en tetkvartett med en runde igjen, men på vei ut på siste runde falt Sundling. Med i dragsuget gikk Weng, som dermed mistet medaljesjansen. Til slutt ble hun nummer fem.

Weng var tydelig frustrert ved målgang. Etterpå åpnet hun opp om situasjonen.

– Jeg synes det er unødvendig å hver eneste runde ta innersvingen på folk, så jeg tror jeg bare ble litt oppgitt over det. Jeg kunne prøvd å komme meg unna på venstresiden, men det ble for fort, sa hun til NRK.

– Jeg vet det er slik som skjer, men jeg er litt skuffet over at hun ikke har spurt om det går bra med meg, la hun til.

Etterpå fikk hun det hun ønsket seg.

– Da er jeg fornøyd. Hun ville jo ikke falle selv heller, så jeg skjønner det, sa Weng.

Landslagstrener Pål Gunnar Mikkelsplass synes Weng har grunn til å være irritert.

– Ja, det tror jeg. Jeg har ikke sett det, men har hørt med en del som har sett det. Det var en veldig frekk manøver hun gjorde der, sier Mikkelsplass til NTB.

Sundling var kjempefornøyd med å ta bronsen, men uttalte til NRK at hun var lei seg for fallet som ødela for Weng.

Les også: Andersson spurtet inn til VM-gull foran Johaug – flere norske uhell