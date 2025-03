Toppserien utvides til tolv lag fra 2026

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skjer etter at et utvalg ledet av NFF-styremedlem Jon Mørland har vurdert organiseringen av toppfotballen på kvinnesiden og kommet med sine anbefalinger. Utvalget har landet på at Toppserien bør utvides fra ti til tolv lag, og forslaget ble søndag vedtatt med 355 mot 11 stemmer på tinget.

Bakgrunnen for endringen er blant annet at norsk klubbfotball for kvinner har utviklet seg og klatret på Uefa-rankingen de siste årene. Toppklubbene ønsker selv en utvidelse. Toppserien besto også av tolv lag fra 2007 til 2019, men har siden bestått av ti lag.

«Klubbene mener nå tiden er inne for å utvide antall lag i den øverste divisjonen til 12 med en målsetting om 14 lag i fremtiden. Klubbene mener dette ikke forringer den sportslige kvalitet samtidig som en utvidelse vil være bra av kommersielle hensyn», heter det i utvalgets forslag.

Utvidelsen trer i kraft fra 2026, og det medfører betydelige endringer allerede i den kommende sesongen. Tre lag rykker direkte opp til Toppserien, mens ett lag rykker direkte ned til 1. divisjon. I tillegg skal laget på 9.-plass i Toppserien møte fireren i 1. divisjon i kvalifisering om plass i Toppserien i 2026.

I den nye utgaven av Toppserien skal lagene møtes to ganger hver (hjemme og borte), slik at det blir 22 serierunder mot dagens 27. To lag vil rykke direkte ned til 1. divisjon ved endt serie, mens ett lag havner i kvalifisering.

Forslaget som ble vedtatt på fotballtinget, innebærer også endring for kvinnenes NM. Planen er å starte cupspillet noe tidligere på våren, og at finalen skal spilles allerede på sensommeren eller i september.

Målet med endringen er å nå målgruppen bedre med cupfinalen og dermed få mer publikum.

