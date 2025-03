Skeid forsvarte seg mesterlig og holdt unna for RBK i Marbella

Skeid har valgt seg knalltøff motstand i oppkjøringen til årets sesong, og har møtt både Sandefjord, Lillestrøm og Vålerenga før Rosenborg var motstander i søndagens kamp i Marbella. Det har også ført til at Skeid så langt i år ikke har vunnet en kamp, og det var ikke mange som hadde trua på seier mot RBK heller.

Men det første kvarteret var det ikke så mye om skilte lagene, selv om Rosenborg hadde ballen mest, så var det relativt jevnspilt i banespillet. Noah Holm fikk en god skuddmulighet like før kvarteret, som han satte over, mens Skeid kom seg til et par innlegg og noen cornere.

Samme Holm kom plutselig alene med keeper Marcus Andersen etter omlag halvspilt første omgang, men leverte en voldsomt blodfattig avslutning da han chippet ballen rett i magen på Skeid-keeperen fra kloss hold. Et par minutter senere fikk nykommer Filip Delaveris et skuddforsøk blokkert i andre enden.

Skeid forsvarte seg bra

Skeid forsvarte seg meget bra den første halvtimen, da Rosenborg ikke klarte å skape nesten noe som helst. Det var i det hele tatt nokså rolig tempo i kampen, da RBK hadde mye ball og trillet den i bakre ledd og forsøkte å åpne opp Skeid, før trønderne endte opp med å slå en feilpasning eller Skeid klarte å bryte.

Fem minutter før pause fikk Sverre Nypan sendt avgårde et skudd, som suste over, men RBK fikk satt inn et lite press. Adrian Pereira driblet seg gjennom Skeid-feltet og ble stoppet av Andersen like etter, før Iver Fossum også skjøt over fra utenfor 16-meteren i det som var et minutt med lite Rosenborg-press.

Etter pause var det litt mer Rosenborg-press enn i den første omgangen, da RBK skapte en del flere sjanser og skudd mot Skeid-buret. Flere cornere og par skuddforsøk ble det også, for et Skeid-lag som sjeldent var inne på Rosenborgs banehalvdel det første kvarteret etter pause.

Gode Skeid-forsøk

Skeid spiste seg litt mer inn i oppgjøret rundt timen, da begge lag også byttet en god del. Dermed holdt Vilde Rislaas utvalgte ut i ti minutter til uten store problemer, før RBK-innbytter Santari Väanänen ble spilt igjennom mot keeper. Isak Solberg kom imidlertid flott ut og hindret finnen å få kontroll over ballen.

Det var ikke mye Skeid hadde å komme med offensivt, men kvarteret før slutt kom kampens beste angrep fra de rødkledde. Den endte opp hos Ulrich Ness etter et innlegg, som la ut til Leon Dahlström, men hans skuddforsøk fra like innenfor 16-meteren ble blokkert i det som var et meget godt angrep.

En av de innlånte Tromsø-spillerne måtte kaste seg inn og fikk med nød og nepp avverget et gjennomspill like etterpå, da Rosenborg til stadighet prøvde å bryte ned Skeid og score kampens første amål. Imidlertid var det Skeid som fikk seg et par cornere og et langskudd utenfor i det vi gikk inn i de ti siste minuttene.

Skeid holdt unna

Skeid fikk litt mer kontringsrom de siste 20 minuttene, som de også benyttet seg av. Det var et meget fint pusterom fra RBK-presset, og gjorde at Skeid klarte å heve spillet sitt inn mot de siste minuttene. Erlend Dahl Reitan fikk en kjempemulighet minutter før slutt, da han kom alene på ballen etter et innlegg, men han fikk ikke styrt avslutningen på mål fra dødlinja.

Rosenborg spilte og spilte, men klarte ikke å komme seg til ordentlig store målsjanser. Da var det nesten så at Skeid var farligere mot slutten, på grunn av kontringsrommet RBK ga fra seg. Rosenborg ropte på straffe på overtid, og fikk en god mulighet med et skudd som gikk fra Iver Fossum via et bein og ut til corner, men dommer blåste spillet videre. Noe som vel så heller tvilsomt ut, men flere sjanser ble det ikke.

Dermed ebbet det ut med 0-0 etter 90 minutter, etter en meget god defensivt prestasjon av Skeid. Strukturen i laget ser veldig bra ut, og spesielt etter byttene ble det skapt litt offensivt også. Skeids neste treningskamp nå er kommende fredag, 7. mars, mot Åsane. Også det i Marbella.

---

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Skeid – Rosenborg 0-0 (0-0)

Banus Football Center, Marbella

Gule kort: Filip Delaveris, Skeid.

Skeid: Marcus Andersen – Keivan Ghaedamini, Fredrik Flo, Akinshola Akinyemi, Sully Bojang – Torje Naustdal, Bendik Rise, Filip Stensland – Filip Delaveris, Martin Hoel Andersen, Mikkel Lindbäck.

Benyttede innbyttere: Isak Solberg, Ousmane Diallo Toure, Dino Sarotic, Leon Dahlström, Hassan Yusuf, Habib Geir Diallo, Ulrich Ness. Pluss et par fra Tromsø, på grunn av sykdom i troppen.

---