Omstridt endring vedtatt: Cupfinale for menn på våren

Dermed ble det nok en viktig seier for styret i Norges Fotballforbund, som lørdag fikk gjennomslag for å fortsette med VAR i Eliteserien. Allerede i 2026 skal det spilles cupfinale på våren.

NFF-styret ønsket å gjennomføre cupflyttingen allerede i fjor, men møtte da motbør på tinget. Styreleder Morten Kokkim i Lillestrøm tok til orde for at en slik endring ikke kunne vedtas av forbundsstyret, og han vant fram med et forslag om at saken skal stemmes over av fotballtinget.

Dermed havnet saken på tingets bord i år.

– Utvalget har bestått av gode folk, men gode folk betyr ikke nødvendigvis et godt resultat. Gjennom 118 utgaver siden oppstarten i 1902 er cupen blitt det mest tradisjonsrike vi har. Tukling med tradisjoner bør kreve mer enn et styrevedtak, sa Kokkim fra talerstolen på fjorårets fotballting.

Vekker følelser

Han var også blant dem som tok ordet søndag og argumenterte for å beholde den nåværende cupordningen med start på våren og finale i desember. Det samme gjorde for eksempel Gisle Selnes fra Rosenborg, som har fremmet forslag om å beholde dagens modell.

– Vi mener at de tidlige cuprundene på våren gir breddeklubber økt eksponering, økonomiske muligheter og ikke minst store folkefester rundt omkring, poengterte Selnes.

Andre stemmer støttet forbundsstyrets forslag og poengterte at cupens tradisjon ikke kan stå i veien for fotballens utvikling. Niso-leder Kristoffer Vatshaug, som representerer spillerne, støttet også endring og sa at man må benytte muligheten til å justere kalenderen for å ta vare på spillerne.

NFFs argumenter for cupfinale på våren er blant annet dalende interesse for NM de siste årene, tett kampkalender for toppfotballen på høsten og økonomiske muligheter.

Styreleder Cato Haug i Norsk Toppfotball, som representerer de 32 toppklubbene på herresiden, vektla også økonomi og utvikling og støttet forslaget om å snu cupen.

NFFs forslag ble vedtatt med 275 mot 101 stemmer.

Hektisk 2025

Forslaget om å flytte cupen til å spilles høst/vår kom fra det mye omtalte utvalget som ble ledet av Brede Hangeland og hadde som oppgave å vurdere den norske sesongmodellen.

Endringen innebærer rent praktisk at 1.-3. cuprunde spilles på høsten, mens åttedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale spilles på våren. NM utvides i tillegg med to kvalifiseringsrunder, og endringene trer i kraft fra høsten 2025.

Det betyr at 1. til 3. runde i NM 2025/26 spilles før NM-finalen i 2025. NFF legger opp til at semifinalene i årets cup skal spilles i juli.

Det kom også fram at man viderefører systemet med automatisk hjemmebanefordel for lag som møter et lag fra en høyere divisjon i cupen helt til og med semifinalen.

