Kjempedrama for Slind som ødela løpet under skibyttet: – Nitrist

Slind var helt framme i teten etter klassiskdelen av søndagens renn, men da hun skulle bytte til skøyteski, gikk det galt. På vei inn i boksen kom hun borti skien slik at den gled langt fram, og hun måtte bort til gjerdet for å hente den og ta den på seg.

Det kostet henne muligheten til å kjempe om medalje.

– Jeg kom så vidt borti skiene, og siden det er is under, skal det ikke så mye til. Da gikk den jo på andre siden av stadion, og da var løpet ødelagt der og da. Det er nitrist. Jeg følte meg bra på klassiskdelen og følte at jeg kunne kjempe om medalje, sa Slind til NRK.

Landslagstrener Pål Gunnar Mikkelsplass tror forholdene gjorde det vanskeligere å bytte ski.

– Det skjer på grunn av salting. Det er så isete og hardt i boksen der, så det kan hende de burde hatt en matte. Det er vanskelig å stå inne i et isete område og skifte, sier Mikkelsplass til NTB.

I etterkant diskuterte NRKs kommentatorer om manøveren var innenfor reglene.

– Når det skjer et uhell, som det gjør her, så er det innenfor regelverket. Man kan ikke bevisst gjøre det, men hun er utsatt for et uhell, sa ekspert Fredrik Aukland.

Han opplyste samtidig at Slinds trener Chris Jespersen var svært nedbrutt etter å ha sett situasjonen.

