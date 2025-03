Gladmelding rundt ryggplagede Valnes: – Han er aktuell

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er ennå ikke offentliggjort noe uttak på 10-kilometeren, men resultatene til nordlending denne sesongen gjør at han trolig er inne laget.

I hvert fall var han det fram til onsdag i forrige uke. Da smalt det til i ryggen hans på den aller siste treningen før torsdagens skøytesprint, og han ble tvunget til å trekke seg fra VM-distansen han var soleklar medaljekandidat i.

Landslagslege Ove Feragen sa torsdag til NTB at de hadde et realistisk håp om at Valnes kunne være tilbake på startstrek til uka. Det virker som om det holder stikk.

Allerede fredag var han tilbake på ski igjen, og ifølge treningsappen Strava gikk han 28 kilometer på ski lørdag.

Etter skiathlongullet til Johannes Høsflot Klæbo, gikk spørsmålet til landslagstrener Eirik Myhr Nossum om Valnes var en aktuell mann til 10-kilometeren i klassisk.

– Ja. Det er han. Vi avventer og ser, men han er på ski. Han er aktuell på startstreken, og det er ennå god tid til tirsdag, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NTB.

10-kilometer klassisk er signaturdistansen til Valnes, og en friskmeldt utgave vil være en medaljekandidat også på den distansen.

Før VM startet var også Valnes den naturlige makkeren til Johannes Høsflot Klæbo i onsdagens lagsprint, men skal han gå der er han nok avhengig av å få vist fram at ryggen og formen er intakt på 10-kilometeren dagen før.

På 10-kilometeren stiller Norge med regjerende verdensmester Simen Hegstad Krüger, Johannes Høsflot Klæbo, Martin Løwstrøm Nyenget og Harald Østberg Amundsen.

Hvis det viser seg at Valnes ikke kan stille, blir han trolig erstattet av Pål Golberg.

