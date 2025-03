Berge scoret i straffekonk da Fulham sendte United ut av FA-cupen: – Deilig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Keeper Bernd Leno ble den store helten da han reddet Victor Lindelöf og Joshua Zirkzees straffer og sendte Fulham til kvartfinale, hvor de skal opp mot Crystal Palace.

– Det var en fet atmosfære og en fet kamp fra A til Å. Jeg synes at vi var det beste laget gjennom kampen, sa Berge til TV 2.

– Når det da går til straffer, er det deilig å avgjøre det på den måten, fortsatte nordmannen, som satte inn Fulhams andre straffe.

Det ble en jevn førsteomgang mellom United og Fulham preget av mye nerver, dårlige ballberøringer og feilpasninger.

Hjemmelaget hadde et lite overtak, med skudd fra Christian Eriksen og Bruno Fernandes, men Fulham truet på kontringer.

Like før pause stanget Calvin Bassey bortelaget i ledelsen på etter et hjørnespark. Igjen glapp det på defensiv dødball for vertene.

Andre omgang fortsatte der første omgang slapp; jevnspilt, og ingen av lagene klarte å sette sitt preg på kampen.

I det 70. minutt var det kaptein Fernandes som kontrollert satt ballen i lengste hjørne. Det var Uniteds første avslutning på mål i andre omgang.

De siste ti minuttene skrudde de rødkledde virkelig på, og jaget vinnermålet. Unggutten Chido Obi-Martin kom til flere store sjanser på tampen. Sluttspurten fra United var ikke nok, og det ble duket for ekstraomganger i Manchester.

Obi kom til den største sjansen i første ekstraomgang, men Bernd Leno fikk opp en arm som stoppet avslutningen fra 17-åringen. United var klart nærmest vinnermålet i ekstraomgangene.

Til slutt måtte det straffesparkkonkurranse til for å skille lagene.

