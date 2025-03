Ventura videre med et nødskrik i Palm Beach

Med en bogey og to birdies gikk nordmannen runden ett slag under par og falt 20 plasser på resultatlisten. Til sammen er han fem slag under etter to dager. Det endte også opp med å bli grensen for cuten og avansement til lørdagens tredje runde.

Det er et godt stykke opp til amerikanske Jake Knapp, som leder turneringen i Florida. Han ligger tretten slag under par. Han brukte like mange slag som Ventura på fredagens runde to, men hadde altså en langt bedre dag da turneringen åpnet på torsdag.

