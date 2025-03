Solskjær kritiserer Uniteds sommersalg: – Skuffet

Den skotske midtbanespilleren ble i fjor sommer solgt til Napoli i italiensk Serie A for godt over 300 millioner kroner.

– Scotty gjør det bra i Napoli. Jeg er skuffet over at vi lot ham gå, for han var viktig forrige sesong da han stadig dukket opp med mål. Hjertet og kunnskapen hans om kulturen var viktig, sier Solskjær til The Athletic.

Nordmøringen sier fortsatt «vi» om Manchester United over tre år etter at han ble sparket som klubbens manager.

– Jeg husker bare en fantastisk tid i United, bortsett fra de siste seks ukene. Å dra tilbake til United var som å komme hjem til familien. Det var som om jeg aldri hadde vært borte, sier Solskjær.

Som spiller vant han en rekke titler med Manchester United i årene 1996 til 2007.

I januar sa Solskjær ja til Besiktas. Det er hans første trenerjobb siden han forlot United i november 2021.

– Jeg ble tilbudt mange jobber, men det måtte være den riktige muligheten, sier Solskjær og legger til at han fikk minst 40 tilbud før valget falt på Besiktas.

Manchester United sliter både sportslig og økonomisk. Klubben har tapt åtte av 16 Premier League-kamper siden Ruben Amorim ble hentet inn i november. Det gir en 14.-plass på tabellen.

Solskjær svarer slik på spørsmål om United må være tålmodig med portugiseren:

– Det er opp til folkene på toppen, men et problem er at manageren spiller med den forrige managerens spillere.

