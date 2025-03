Rekorddeltakelse på fotballtinget – 518 delegater skal avgjøre VARs skjebne

Tinget ble lørdag formiddag klubbet i gang av fotballpresident Lise Klaveness på Ullevaal stadion. VARs framtid og flytting av NM er blant de omdiskuterte sakene som har ført til stort engasjement foran årets fotballting.

– Jeg kan melde om rekorddeltakelse. Det var registrert 518 godkjente fullmakter ved tingets oppstart, sa Klaveness fra talerstolen.

Det er klart at VAR-saken skal behandles av tinget i løpet av lørdagen. Etter debatt og diverse innlegg skal det stemmes over saken.

Undersøkelser fra blant andre NRK og VG de siste dagene har vist at det ligger an til et klart flertall for å beholde VAR, slik styret i Norges Fotballforbund ønsker.

Samtidig vil det komme forslag fra toppklubber om avvikling av videodømmingen. VAR-motstanderne har altså ikke gitt opp.

– Jeg tror debatten kommer til å være helt avgjørende. Man skal alltid være litt skeptisk til sånne undersøkelser blant klubber, for det er ikke alle klubbene som møter opp, og noen kan ombestemme seg underveis i debatten. Så vi får nå se på selve voteringen. Det er det eneste resultatet som teller, sa talsperson Ole Kristian Sandvik i Norsk Supporterallianse til NTB før tinget.

