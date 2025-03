Pozo med mål og målgivende da Grorud vant etter ny snuoperasjon

Så langt denne oppkjøringen har Grorud hatt en tendens til å slippe inn det første målet nokså tidlig, før laget har spilt seg inn i kampene og dominert etter pause. Forrige kamp mot Kjelsås var meget god av Andreas Alreks menn, men da laget tok turen til Raufoss fulgte kampen det vante mønsteret.

Raufoss tok nemlig ledelsen etter bare litt over to minutters spill, i det som må karakteriseres som et altfor enkelt mål å slippe inn for Grorud. Vertenes keeper slo en lang ball opp på Groruds banehalvdel, der Bendik Brevik tok steget ut av midtforsvaret og tapte den første duellen slik at Raufoss fikk kontroll et par meter inne på Groruds banehalvdel.

Ballen ble så slått på løpet til Yaw Agyeman, og siden Eirik Brennhaugen falt, var Raufoss-spilleren plutselig alene med keeper, før han gikk rundt Noah Rychter og satte ballen i åpent mål. Det tok likevel ikke mange minuttene før Grorud slo tilbake, da laget utlignet bare to minutter senere.

Kjapp utligning

Abel Tjomsland slo et oppspill bakfra videre ut til Willian Pozo, som kom seg ned til dødlinja og slo inn. Hans innlegg ble blokkert, men spratt over til bakerste stolpe, der motsatt kantspiller Otman Khris kastet seg inn og fikk taklet ballen i mål. Dermed var lagene like langt, og etter det tok Grorud kontrollen.

Litt på samme måte som da Skeid var på plass for å møte Raufoss, hadde Grorud mye ball og kontrollerte kampen. Grorud kom seg til noen skuddmuligheter, og viste fram mye bra kombinasjonsspill, uten at de kom seg til noen flere ordentlige farlige sjanser den første halvtimen.

Rundt den halvtimen jevnet spillet seg mer ut, og de gulkledde vertene spiste seg mer inn i kampen, og Raufoss hadde mer ball. Otman Khris hadde et skuddforsøk drøye fem minutter før slutt som gikk over, mens også vertene hadde et par spede forsøk det siste kvarteret.

Sen Pozo-scoring

Et par minutter før pause gikk Grorud opp i ledelsen igjen, etter en fin overgang. Sandrakumar slo ballen opp på Luka Fajfric på Raufoss 16-meter, som slo den tilbake til makker Simen Hammershaug. Han vendte ballen ut til Willian Pozo med en nydelig utoverskrudd pasning, før Pozo trakk seg inn fra sin kantposisjon og curlet ballen mot det lengste hjørnet. Skuddet gikk relativt midt på keeper, men snek seg likevel inn.

Dermed gikk Grorud inn til pause med ledelse, etter at Raufoss tok en tidlig ledelse. Grorud slo tilbake nærmest umiddelbart, og var ganske gode den første halvtimen. Da var det mange gode kombinasjoner og et godt banespill som gjorde at Grorud kontrollerte. Det siste kvarteret var mer jevnspilt, før 2-1-målet.

Pozo fortsatte der han slapp, da kantspilleren skapte en stor mulighet på direkten etter at dommerne blåste i gang den andre omgangen. Pozo tok seg forbi sin mann inne i boksen, men kom litt for nære keeper slik at det hele fisslet litt ut i ingenting.

Grorud rodde i land seieren

Grorud koblet et tidlig grep også etter pause, som de egentlig gjorde i store deler av den første omgangen, med mye ballinnehav, sikkert pasningspill og flere gode angrep. Men det ble litt for upresist på den siste pasningen til å utnytte det store overtaket det første kvarteret etter pause.

Det var mange gode bevegelser og mange gode løp offensivt hos Grorud, til tross for at laget ikke har trent så mye på det offensive. Laget var flinke til å vende spillet, og hadde ganske god kontroll på oppgjøret i det vi gikk inn i de siste 20 minuttene inne i Raufoss Industripark Arena.

Erlend Hustad er tilbake etter skade for Raufoss, og fikk en god mulighet til å stange inn utligningen et par minutter senere, men Raufoss-spissen hadde ikke innstilt siktet. Hustad hadde en stor mulighet ti minutter senere også etter å ha utnyttet en tabbe fra Noah Rychter, men Grorud slapp med skrekken da Rustad ikke klarte å tvinge den i mål fra skrå vinkel.

Raufoss kom med en liten sluttspurt de siste ti minuttene, og bet seg litt mer fast på Groruds banehalvdel. Andreas Alreks menn forsvarte seg imidlertid godt og sikret seieren på Raufoss. Neste treningskamp nå for Grorud er borte mot gamle kjente i Jerv, fredag 7. mars.

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Raufoss – Grorud 1-2 (1-2)

Raufoss Industripark Arena

Mål: 1-0 Yaw Agyeman (3.), 1-1 Otman Khris (5.), 1-2 Willian Pozo (43.)

Gule kort: Jonas Selnæs, Raufoss. Simen Beck, Luka Fajfric, Otman Khris, Willian Pozo, Grorud.

Grorud (4-4-2): Noah Rychter – Mathusan Sandrakumar (William Silfver-Ramage fra 58.), Bendik Brevik, Eirik Brennhaugen (Sebastian Pop fra 75.), Casper Fjeld – Willian Pozo (Andreas Victorio fra 81.), Abel Tjomsland (Danial Omar fra 75.), Simen Beck, Otman Khris – Simen Hammershaug (Herman Etholm fra 82.), Luka Fajfric (Thulaxshan Siva fra 65.)

---