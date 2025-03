NRK-ekspert om Johaug og OL: – Blir ikke overrasket om hun ombestemmer seg

36-åringen fra Dalsbygda står foran sitt VM-comeback i skiathlon senere i dag, men som så mange ganger før i løpet av sesongen ble hun konfrontert med OL-tanken under fredagens pressetreff.

Svaret var som alltid i løpet av de siste månedene: Nei.

Andre rundt henne føler seg ikke like sikker. Ektemannen Nils Jakob Hoff er blant dem som ikke har lukket døren or ytterligere satsing.

Det gjør heller ikke NRKs mangeårige langrennsekspert Fredrik Aukland når NTB spør ham.

– Hun har vært veldig bestemt tidligere, at dette er et comeback som handler om VM i Granåsen. Så ble det tatt en ny beslutning om at hun skulle gå et renn til senere i sesongen (Holmenkollen), sier Aukland og lar OL-tanken henge litt i luften.

Høyaktuell

Aukland har vært også vært Johaugs kollega i NRK før hun gjorde comeback etter fødsel og konkurransepause. Den tidligere sveitsiske langrennstreneren kjenner Therese Johaug bedre enn de fleste gjennom tette samtaler over tid.

– Therese har fått kjent på det, og det er klart at et OL i Val di Fiemme, bare ett år unna når hun har lagt ned så mye trening, da ville hun ha vært en høyaktuell vinnerkandidat der også. Dette blir en diskusjon de må ta hjemme, om hun skal ta et år til eller ikke.

Aukland sier at Johaug ikke har vaklet når temaet har kommet på banen.

– Overfor meg har hun har vært veldig tydelig på at dette er det siste, men jeg tror at vi skal la denne sesongen synke inn før den endelige beslutningen faller.

– Johaug gikk veldig bra i Val di Fiemme under årets Tour de Ski?

– I Val di Fiemme er det tøffe løyper som passer Therese, og det er også en historikk her. Hun gikk glipp av et OL (Pyeongchang i 2018), og å få tatt igjen et OL som hun mistet vil nok også henge høyt. Jeg vil ikke bli overrasket om hun ombestemmer seg. Hun har endret mange vurderinger underveis, og kanskje ser hun at det er mulig å kombinere satsing og familieliv et år til.

Lave forventninger

Sportssjef Ulf Morten Aune lar seg ikke lokke ut på glattisen når han blir spurt om det skal skje i Italia om et års tid.

– Hun er tydelig selv på at det er game over, men så har hun overrasket oss før. Jeg tror at vi skal la henne fullføre VM før dette blir et tema.

– Men?

– Vi i Norges Skiforbund ville ikke hatt noe imot om hun fortsatte fram til OL i Italia, men hun skal få lov til å bestemme selv, sier Aune til NTB.

