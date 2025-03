Monsen med kjempeprestasjon i Kvitfjell: – Det var ordentlig gøy

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Monsen hadde startnummer 34 og ledet på et tidspunkt rennet. Hun tapte noe tid på tampen og kjørte ned til sjuendeplass.

– I dag var jeg skikkelig ivrig på å følge planen jeg hadde lagt, og det gjorde jeg. Det var ordentlig gøy, sa Monsen til TV 2.

17.-plass var Monsens tidligere bestenotering i verdenscupen.

– Det er helt sinnssykt. Det er utrolig kult. Hun er på pallen ved siste mellomtid, sa lagvenninne Kajsa Vickhoff Lie til TV 2.

– Det er karrierebeste med enorm margin og en kjempeopptur, sa TV 2-kommentator Espen Ween.

Lie hadde startnummer 18 og tapte tid nesten hele veien. Hun endte på 20.-plass, 1,15 sekunder bak den svensk-tyske vinneren Emma Aicher.

Vickhoff Lie ble historisk for to år siden da hun ble første norske kvinne til å vinne et utforrenn i verdenscupen. Triumfen kom i nettopp Kvitfjell. Det er enn så lenge den eneste verdenscupseieren til Vickhoff Lie.

Aicher (21) tok sin første seier i verdenscupen. Hun ble nummer to i fredagens renn, men lørdag klatret hun helt øverst på pallen. Ungjenta slo amerikanske Lauren Macuga med tre hundredeler. Aicher er født og oppvokst i Sundsvall, men representerer sin fars nasjon Tyskland i verdenscupen.

– Jeg har aldri hatt grønne tall før, så jeg ble veldig overrasket, sa hun til TV 2.

Kvitfjell-helgen avsluttes med super-G på søndag. Lie tok nylig VM-bronse i disiplinen og vil ha håp om en ny topplassering på hjemmebane.

Neste helg skal mennene i aksjon samme sted.

Les også: Forsvarer Krüger VM-tittelen – dette er lørdagens TV-sport