Kvinnehopperne avsluttet norsk festdag med laggull: – Perfekt

– Det var en perfekt lagkonkurranse. Se på den gleden på jentene der, de har vært gjennom så mye. Målet deres har vært å vinne, og de klarer det her på hjemmebane, sa hoppsjef Jan-Erik Aalbu til NRK.

Opptakten til VM har vært preget av skader for den norske hopptroppen. Både Silje Opseth og Thea Minyan Bjørseth har fått knust drømmen om å hoppe for Norge i et VM på hjemmebane. Likevel ble det et norsk jubel i lagkonkurransen lørdag.

– Det er sykt. Det betyr alt. Jeg har drømt dette, det var jo målet, sa landslagstrener Christian Meyer til NTB.

Norge ledet med knappe 5,6 poeng halvveis, men i det første hoppet i finaleomgangen vartet Anna Odine Strøm opp med en aldri så liten knockout.

Med 102 meter økte hun ledelsen til 23,2 poeng og sørget for et solid norsk forsprang.

– Her leverer du virkelig varene i både første og andre omgang, sa Johan Remen Evensen på NRKs sending.

Tålte presset

17 år gamle Ingvild Synnøve Midtskogen tålte presset i andrehoppet og holdt Norge i front med et hopp på 94,5 meter. Heidi Dyhre Traaserud fulgte med 89 meter, før Eirin Maria Kvandal sikret gullet med 95 meter.

Med gull fullbyrdet de en perfekt VM-lørdag sett med norske øyne. Sammen med Johannes Høsflot Klæbo og Jarl Magnus Riiber sørget de for norsk monopol på gullmedaljene i VM-anlegget lørdag.

Grunnlaget for gullmedaljen ble lagt i førsteomgangen. Strøm knallet til med 100,5 meter som første norske hopper og sikret en sterk start på konkurransen.

Østerriksk sølv

Midtskogen fulgte opp med 88,5 meter, før Traaserud hoppet 94 meter. Kvandal avsluttet omgangen med 98,5 meter.

Østerrike sikret sølvet og var 19,4 poeng bak det norske laget. Tyskland tok bronsen, 58 poeng bak Norge.

Tyskland var sterkest i Planica-VM i 2023 og var regjerende mestere før lørdagens konkurranse.

