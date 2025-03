Kontrollen som aldri slutter å skremme: – Pulsen går opp ti slag hver gang

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Medaljekonkurransene i hopp under Trondheim-VM ble innledet med en norsk diskvalifikasjon fredag. Ingvild Synnøve Midtskogen fikk dressen underkjent som eneste hopper.

Dermed endte den ferske juniorverdensmesteren uten resultat i normalbakkerennet. Lørdag er konsekvensene enda større dersom historien gjentar seg. Da er det duket for lagkonkurranse.

Fredagens bronsevinner Anna Odine Strøm innrømmer gjerne av dresskontrollen blir ekstra nervepirrende og fryktinngytende når lagets sjanser ligger i potten.

– Åhhh, ja. Da er det enda mer på spill. Men nå håper jeg å være ferdig med dresskontroll. Jeg har vært inne i alle de tre offisielle rundene vi har hatt her, smiler Alta-hopperen til NTB.

Gruer seg alltid

– Er dresskontrollen noe man alltid gruer seg til og aldri blir vant til?

– Jaja. Man gruer seg bestandig til det. Man vet på én måte at det selvfølgelig skal være greit, men så spørs det om de treffer der, der eller der med målingen, eller hva de sjekker og hvor de velger å ta det. Man må prøve å gjøre det man har øvd på her også, og da skal det passe, men av og til gjør det ikke det, sier Strøm.

Hun legger ikke skjul på at det kjennes på kroppen når beskjeden kommer om at utstyret skal til sjekk.

– Jajaja. Pulsen går opp ti slag hver gang noen sier at du skal på kontroll. Jeg kommer aldri til å bli vant til det. Kanskje har du akkurat gjort en ganske fin prestasjon, og så tenker man at «nå kan de ta den fra meg». Det er aldri gøy, sier bronsevinneren.

Alt mer stressende

Lagvenninne Eirin Maria Kvandal er hundre prosent enig i at alt blir mer nervøst når det handler om lagkonkurranse. Ikke bare dresskontrollen.

– Det er hakket verre da, ja. Du kjenner på det i mange sammenhenger. For eksempel når du skal ta heisen opp og er redd for å komme for seint. Eller om det handler om kontrollen, egne hopp eller om du har glemt noe. Alt blir mer stressende. Det er ganske spesielt, sier hun til NTB.

Kvandal har heller ikke komme dit at hun slapper helt av under dresskontrollen.

– Man lærer seg og får et forhold til det, men man føler seg aldri helt trygg, sier hun.

Det norske laget i lørdagens renn består ved siden av Midtskogen, Strøm Kvandal av Heidi Dyhre Traaserud.

Norge bør kunne være en medaljekandidat.

