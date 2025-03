Klæbo sikret sitt første distansegull i VM: – Kan ikke bli større

– Nå har vi distansegull under VM på hjemmebane. Det kan ikke bli større. Jeg tror han hadde full kontroll i dag. Det her er artig, kjempeartig. Nå går han rundt og leker seg, sa far Haakon Klæbo til NTB.

– Jeg tror nok det her er viktigere enn det han gjorde på torsdag.

Det er sønnen enig i.

– Det var på tide. Det smaker utrolig godt. Jeg har ventet på dette lenge. Det har vært mye stang-ut, og å klare det her på hjemmebane … Jeg tror denne seieren betyr mer enn sprinten, sa en tydelig beveget Klæbo til NRK.

– Jeg hulket litt for meg selv da jeg lå i målområdet, la han til.

Tre norske like bak

Martin Løwstrøm Nyenget og Harald Østberg Amundsen sikret henholdsvis sølvet og bronsen. Jan Thomas Jenssen kom i mål som fjerdemann. Målfoto måtte til for å vurdere hvem av dem som var først over streken.

– Det her var en fantastisk dag. Jeg har følt meg så utrolig bra, jeg vet ikke om det går an å bli sliten i den løypa her, jeg har i hvert fall ikke klart det i dag, sa Nyenget til NRK.

Klæbo innledet ski-VM på hjemmebane med gull på sprinten torsdag. Prestasjonen la ikke en demper på forventningene til lørdagens 20-kilometer.

Som favoritt innfridde han også lørdag. Konkurrentene var nødt til å riste av seg 28-åringen for å ha håp om å utfordre ham i gullkampen, men Klæbo hang med på samtlige tempoøkninger i front.

Spurtet til gull

Til slutt spurtet han inn til et nytt VM-gull. Det resulterte i stor jubel blant de mange tusen tilskuerne i Granåsen lørdag.

Blant dem var lillebror Ola Høsflot Klæbo.

– Det var helt magisk. Jeg vet det har betydd utrolig mye for ham, og da betyr det mye for hele familien og alle rundt også. Jeg tror det gir ham en energi og en motivasjonsboost å stå foran det publikummet her. Du kommer i mål foran hele Trøndelag og hele Norge, og alle heier på deg. Nå har han nådd to av målene sine og kan gå ut og kose seg resten av mesterskapet, sa han til NTB.

Gullet er Klæbos ellevte i VM-sammenheng, men samtidig hans første individuelle som ikke er kommet i sprint.

I ski-VM i Planica i 2023 var det Simen Hegstad Krüger som stakk av med gullet på 30 km skiathlon. Da ble Klæbo nummer to.

