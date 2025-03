Jenssen oppløst i tårer etter fjerdeplass: – Blir med meg til dagen jeg dør

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er noe som blir med meg til dagen jeg dør, sa Jenssen til NRK.

Han var nummer fire i mål, ett tidel bak bronsevinner Harald Østberg Amundsen. Martin Løwstrøm Nyenget ble toer.

Hjemmehåpet Jenssen måtte avbryte intervjuet for å tørke tårer, men han var fattet.

– Jeg skulle ha stått på pallen i dag. Jeg greier det nesten. Jeg er stolt på sett og vis at jeg klarer å komme meg hit og få oppleve det. Det går ikke an å beskrive. Jeg er så heldig som får oppleve dette, sa han og la til:

– Det er heldigvis tre nordmenn som slår meg, men jeg skulle gjerne slått dem også. Jeg unner dem det. Det er kult at vi har et så sterkt lag. Det kommer heldigvis flere skirenn, så jeg skal vise at jeg kan slå dem.

Senere i VM venter 10 kilometer klassisk, femmila, lagsprint og stafett. Det er ikke kommunisert hvem som går de ulike distansene ennå.

