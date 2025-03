Graabak gråt etter skitabbe – lånte bort godparet til VM-sølvvinneren

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Mens Jarl Magnus Riiber og Jens Lurås Oftebro sang nasjonalsangen på seierspallen i målområdet sto Graabak i pressesonen og forklarte hva som gikk galt i medaljekampen.

Da tonene av «Ja, vi elsker» lød over høyttaleranlegget måtte Graabak trekke seg unna og samle selv. Deretter tørket han tårer og fortsatte intervjurunden.

Sjetteplass var ikke det veteranen drømte om etter et strålende hopprenn. Forklaringen lå ifølge Graabak i utstyret.

– Jeg følte meg bra i sporet, men vi gjorde en liten blunder ved å velge et nytt skipar vi mente var det beste. Derfor lånte jeg bort godparet mitt til Jens (Lurås Oftebro). Det viste seg vel ikke å være helt rett, men sånn er det, sa melhusbyggen til NTB.

– Det var du som gjorde vurderingen og tok skiavgjørelsen?

– Nei, det er det smørerne som gjør. De tar selvfølgelig den avgjørelsen de mener er best. Det har de gjort med stor suksess før, og det kommer de til å gjøre i framtiden også, svarte Graabak.

Akkurat hva som var feil med skiene han endte opp med å gå på, kunne han ikke umiddelbart svare på.

– Det må vi snakke om etterpå. Jeg slet i hvert fall fryktelig i nedoverbakkene, og det er uvant.

– Har du snakket med smørerne etter rennet?

– Ja. De så det de også. De beklaget, men det er ikke riktig. De har ingenting å beklage. De tok det de mener er den beste beslutningen på det tidspunktet, og det ønsker jeg at de skal fortsette å gjøre. Jeg klandrer dem ikke i det hele tatt, og har full tillit. Samtidig blir det ikke riktig alltid, sa Graabak.

Stolt

Etter å ha hengt med i teten gjennom mesteparten av 7,5-kilometeren, måtte han gi tapt med få hundre meter til mål.

– Jeg klappet selvfølgelig sammen litt. Jeg hang og dinglet bak der i lettpartiene. Mens de andre cruiset og samlet krefter, måtte jeg kjempe for å være med, sa 33-åringen.

Han understreket samtidig at han sto med blandede følelser i pressesonen. Langt fra alt var negativt.

– Jeg er veldig stolt over veldig mye. Det har vært en tøff sommer og høst med mye skader. Jeg har måttet bruke alt jeg har erfaring, kunnskap og hjernekraft til å finne gode løsninger og form. Formen fant jeg kvart over ti i formiddag, og det er jeg veldig stolt over.

Graabak vil også få flere sjanser under VM på hjemmebane.

