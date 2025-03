Fotballtinget har talt: VAR-teknologien videreføres i Eliteserien

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det ble vedtatt med 321 mot 129 stemmer på fotballtinget på Ullevaal stadion lørdag. VAR-saken har bidratt til rekordhøy deltakelse på årets ting.

VAR-teknologien har vært heftig debattert og ofte kritisert siden innføringen i Eliteserien i 2023-sesongen. Fram mot tinget var det knyttet spenning til om teknologien kunne vrakes ettersom 19 av 13 toppklubber på herresiden har årsmøtevedtak om å jobbe imot VAR.

Til slutt ble det breddeklubbene som avgjorde VAR-spørsmålet. De fleste av dem stemte for innstillingen fra NFF-styret om å beholde og videreutvikle dommerverktøyet.

Underveis på fotballtinget ble det gjort forsøk på å snu forsamlingen til å stemme mot VAR. Rosenborg fremmet på vegne av 18 toppklubber et forslag om avvikling av teknologien, mens Vålerenga kom med benkeforslag om å bruke pengene VAR koster på i stedet å drive utvikling av dommere.

Vålerenga-forslaget kom aldri opp til votering ettersom det først ble stemt for videreføring av VAR.

Hensynet til nettopp dommerne har vært blant det NFF-styret vektla tyngst da det innstilte på videreføring og videreutvikling av VAR foran fotballtinget. Dommerforeningen har uttalt at teknologien bidrar til blant annet økt rettferdighet, profesjonalisering og beskyttelse av spillerne og spillet.

Flere delegater fra kretser og breddeklubber tok også fra talerstolen til orde for at man må beholde VAR for å beskytte og utvikle dommerne.

I det hele tatt var det mange tingdelegater med sterke meninger som inntok talerstolen i en flere timer lang debatt. Det ble høyest applaus de gangene det ble argumentert for VAR, og det ble også gjenspeilet i voteringen.

