Formsterk Forfang om fjorårssesongens hoppbråk: – Det var verdt det

Etter jul har han omtrent ikke hatt et eneste dårlig hopp, og i kveld starter alvoret med kvalifisering til rennet i normalbakken i ski-VM i Granåsen.

Kontrasten for det som skjedde for omtrent ett år siden, er enorm. Da endte det med at både daværende sportssjef Clas Brede Bråthen og trener Alexander Stöckl forlot jobbene sine.

Midt i striden sto Johann Forfang som hoppernes tillitsmann. Mye av jobben med å fronte hoppernes misnøye falt på ham.

– Det har vært mye greier, men jeg føler at både jeg og laget har kommet styrket ut av det. Når vi står her nå så virker alt verdt det, og da får vi heller ta med det at det har kostet litt underveis, sier 29-åringen fra Tromsø til NTB etter fredagens pressetreff på utøverhotellet ved Lerkendal stadion, et lite steinkast utenfor Midtbyen i Trondheim.

Samhold

Der framsto de seks uttatte VM-hopperne som en samlet enhet. Fire av dem får delta i kveldens kvalifisering. To av dem må se det første rennet fra tribunen.

– Det føles som en sterk gruppe, og det kan være avgjørende for å få de prestasjonene som man ønsker. Det tror jeg flere oss kjenner på, at en slik sterk og stor gruppe legger mye av forutsetningene for at vi skal få de resultatene vi ønsker. Økonomien er i frammarsj, og pilen peker oppover. Det er veldig gledelig, sier Forfang.

Selv har han det som plommen i egget for tiden. Formen har vært stabilt god siden før jul, og han har også tatt med seg en verdenscupseier og flere andre plasseringer på pallen på veien.

– Det er to uker siden sist vi var i aksjon, men jeg har en god følelse. Sesongen startet veldig dårlig. Jeg hadde tre uker som var helt katta i sekken, men det snudde i Titisee-Neustadt før jul.

Forfang tvilte aldri da det buttet.

– Jeg visste hele tiden at det var dette som var nivået mitt, så det var ganske frustrerende at jeg ikke kom til finaleomgangen i Ruka og Wisla. Jeg følte at jeg underpresterte veldig, fordi det hadde fungert veldig bra på trening lenge, og jeg gikk inn i sesongen med veldig god tro med tanke på hvordan det gikk i fjor, sier nordlendingen.

Han sier at han har truffet en kombinasjon der alt av utstyr, fysikk og teknikk har klaffet.

– Da har jeg også fått vist hva jeg er god for. Det har vært en stor opptur. Fra hoppuken og utover har det vært strålende hopping.

Les også: Disse herrehopperne får sjansen i VM lørdag – Pedersen inne på laget

Hjemmebane

Forfang er ikke akkurat ukjent med anlegget i Granåsen. Enkelte vil hevde at han er trønder god som noen.

– I juni har jeg bodd her i 15 år, og det er halve livet mitt. Det blir ikke større enn et VM på hjemmebane. Skulle jeg i tillegg lykkes i et VM på hjemmebane, så vil det være karrieredefinerende. Jeg er godt kjent i anlegget, og det er to bakker jeg trives godt i. Det blir artig å få testet seg. Jeg liker meg alltid når bakkene blir større. Det er storbakken jeg ser mest fram til.

29-åringen skal også bli pappa om ikke lenge. Det hindrer ham ikke i å fortsette hopplivet.

– Jeg har ingen planer om å legge opp og ser for meg at jeg har en god del av karrieren igjen.

– Sportssjef Jan Erik Aalbu går friskt ut og sier at ambisjonen for hopplagene er to gull og fem medaljer. Hva kan du bidra med?

– Vi får se. Hver konkurranse lever sitt eget liv, men vi vet hvor nivået er om dagen. Håpet er stort, men man kan ikke ta noe på forskudd.

Nei, det kan man ikke. Men det er lov å håpe.

Les også: Ski-VM 2025, her er fullt program, dag for dag