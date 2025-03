Bortetap for Minnesota Wild tross Zuccarello-scoring

Drøyt fire minutter ut i den første perioden sto Zuccarello alene og udekket foran Colorado-målet da han fikk pucken fra sin svenske lagkamerat Marcus Johansson og satte den kontant i mål.

Ti minutter senere utlignet Valeri Nichushkin for vertene i Denver, men drøyt to minutter før pause sørget Vinnie Hinostroza for at Wild var i ledelsen igjen.

Den ledelsen skulle imidlertid ikke vare. Nærmere midtveis i andre periode utlignet Jonathan Drouin, og et snaut minutt senere gikk Avalanche i ledelsen for første gang i kampen. Det kan Jack Drury ta æren for etter at han satte inn 3-2-målet.

De to siste målene sto Ross Colton for. Hans første scoring kom etter et kvarter av andre periode, mens det siste kom bare 8 sekunder før kampen var ferdig. Med Wilds keeper ute slik at laget kunne øke presset fremover, gikk det som det ofte gjør i slike situasjoner: Etter å ha fått pucken ved midtbanen gikk Colton mot det åpne Wild-målet og fastsatte sluttresultatet til 5–2.

Mats Zuccarello var på isen i drøyt 18 minutter og kunne altså glede seg over poeng for egen scoring, selv om laget ikke fikk med seg noen poeng hjem til Saint Paul.

