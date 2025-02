VM-juryen får slakt etter dramatisk protest: – Det er helt feil

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I kampen om bronsen i Granåsen kjempet Østerrike og Japan helt til målstreken, men på oppløpet stengte Johannes Lamparter veien for Ryota Yamamoto.

Det førte til en protest og en påfølgende svært lang jurysjekk. Mens minuttene gikk haglet kritikken mot juryen. Enden på visa ble at resultatlista fra målgangen ble stående.

– Det synes jeg er helt feil, men jeg er bre en skarve sportssjef, sa kombinertsjef Ivar Stuan da dramaet var over.

NRK-ekspert Magnus Moan var på samme linje.

– Det er totalt feil. Jeg synes de bommer totalt. Det er en meget spesiell avgjørelse, sa han.

Lang tid

Juryen, med renndirektør Lasse Ottesen i spissen, fikk også kritikk for å ha brukt for lang tid på å komme til en avgjørelse.

– Dette begynner å gå fra noe interessant til nesten en parodi, sa Moan da Lamparter gikk opp på juryrommet etter over 50 minutters venting.

– Dette kommer til å bli evaluert i tykt og tynt etter mesterskapet, for sånn her kan man ikke holde på, fortsatte han.

Etter en times venting kom endelig bekreftelsen på at Østerrike beholdt bronsen.

Vanskelig sak

– Vi har brukt fryktelig lang tid på en protest som vi fikk. En veldig vanskelig sak, synes vi. Den er helt i grenseland på regelverk. Vi føler i et VM at vi er nødt til å gå gjennom det ordentlig nøye. Det er det som tar litt for lang tid, sa renndirektør Ottesen til NRK.

– Juryen endte på å stå på resultatet siden vi ikke synes den (forseelsen) er hard nok. Det er ikke noen tvil om at han bytter fil, men protesten blir for tynn til å diskvalifisere Lamparter, fortsatte han.

Lamparter bedyret selv sin uskyld.

– Jeg så han ikke. Forhåpentligvis går det vår vei. Jeg håper det er greit. For å være ærlig er jeg ikke nervøs, jeg tror jeg gjorde alt riktig, sa han til NRK.

Norge sikret gullet foran Tyskland.

