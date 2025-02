Vickhoff Lie langt unna pallen i Kvitfjell

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Bærum-alpinisten var 1,24 sekunder bak Cornelia Hütter i mål. 17 løpere har så langt satt utfor i Kvitfjell.

– Hun treffer ikke helt i dag, sa TV 2s kommentator Espen Ween.

Marte Monsen har startnummer 35.

Federica Brignone med startnummer 2 satt i lederstolen og så sju løpere passere bak seg. Deretter klemte Hütter til og tok ledelsen med 51 hundredels sekund.

Senere la Breezy Johnson og Sofia Goggia seg bak Hütter.

Vickhoff Lie ble historisk for to år siden da hun ble første norske kvinne til å vinne et utforrenn i verdenscupen. Triumfen kom i nettopp Kvitfjell.

Det er enn så lenge den eneste verdenscupseieren til Vickhoff Lie.

Vickhoff Lie er på 5.-plass i utforcupen denne sesongen. I italienske Cortina d'Ampezzo kom hun på 2.-plass. I VM for tre uker siden var hun langt unna på 14.-plass.

Utforrennet i Kvitfjell i fjor ble avlyst etter at dårlig vær gjorde at man ikke fikk gjennomført obligatorisk trening i forkant.

Kvitfjell-helgen fortsetter med nytt utforrenn lørdag og super-G på søndag. Neste helg skal mennene i aksjon samme sted.

