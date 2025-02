Klaveness føler seg mistenkeliggjort: – En tendens i samfunnet

I helgen blir framtiden til norsk videodømming avgjort. VAR ble en tingsak etter at diskusjonen eksploderte i 2024, og i supportermiljøet har Norges Fotballforbund ofte vært målskiven.

NFF-ledelsen er blitt anklaget for å være udemokratisk og bruke skitne triks. Tonen i sosiale medier har vært hard.

Klaveness synes det er bra med engasjement og følelser, men ikke når det tipper over. Sånn som da kamper i Eliteserien ble rammet av protestaksjoner. Eller når det kommer utspill hun mener er usanne.

– Det er nok en tendens i samfunnet. Ufunderte påstander og mistenkeliggjøring får leve, og på et eller annet tidspunkt tror noen på det. Og da blir jo det en virkelighet vi må forholde oss til, sier fotballpresidenten til NTB.

– Jeg møter veldig mye folk og spør dem direkte: Tror du ikke at det jeg sier, er sant? Tror du at jeg har en annen agenda?

Maktgrep?

Onsdag ble NFF beskyldt for å utnytte sin posisjon. En talsperson i Norsk Supporterallianse kalte det et «typisk maktgrep» da en analyse av VAR-debatten i sosiale medier ble lagt fram like før tinget.

Klaveness stusser over reaksjonen.

– Hvorfor skulle vi legge fram en objektiv rapport av noen annen grunn enn at vi ønsker å tilby innsikt til oss selv og til folk? Jeg hadde ikke lest den engang før den ble delt.

Følelse av å bli lurt

Den siste tiden har Klaveness møtt flere supporterklubber og diskutert VAR-spørsmålet. Hun sier NFF ønsker å forstå kulturen.

– I direkte møte med folk som er veldig uenig med meg, opplever jeg sjelden at noen egentlig tror at vi tilbakeholder informasjon. Men jeg tror det er noen krefter der ute som gjør at det setter seg en følelse av at her blir man lurt, og da blir det noe vi må bruke tid på.

– Det er ikke noen god følelse, men det er veldig langt fra sannheten. Framover blir det viktig for meg å prøve å komme et steg videre.

Klaveness har vært fotballpresident siden 2022.