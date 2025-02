Jenssen får VM-debuten på skiathlon – disse fire får han med seg

Ved siden av Jenssen ble det også plass på femmannslaget til Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Harald Østberg Amundsen og Martin Løwstrøm Nyenget.

Uttaket til VMs første distanserenn ble klart da landslagsledelsens utvalgte møtte til pressetreff på utøverhotellet ved Lerkendal stadion fredag morgen. Der var riktignok ikke Klæbo med.

Norges største stjerne på herresiden fikk fri for å restituere seg etter torsdagens sprint.

Krüger med friplass

Krüger er regjerende verdensmester på fellesstart med skibytte. Det gir han personlig friplass på distansen og gjør at Norge kan stille med fem løpere på herresiden.

Siden VM i Planica for to år siden har samtidig fellesstarten med skibytte fått ny lengde. I Slovenia ble det gått tremil for menn, men for å få likestilte distanser for menn og kvinner gås det nå 20 kilometer.

Jenssen får sin store VM-sjanse lørdag. Hommelvik-løperen har gjort seg kjent som en løper med solide ferdigheter på fellesstarter. Trønderen har vært på pallen i begge fellestartene med skibytte som er gått i verdenscupen denne sesongen. Det ga VM-billett.

I VM-generalprøven gikk samtidig Jenssen over ende og endte langt bak de beste. Således kommer 28-åringen til karrierens høydepunkt med litt uviss form.

Amundsen norsk mester

Det er også høyst usikkert om Jenssen er tiltenkt plass på flere distanser i VM. Lørdagens mulighet kan meget vel bli hans eneste.

Klæbo tok sølvet bak Krüger på skibyttedistansen i Planica for to år siden. Formen hans er del ingen usikkerhet rundt etter sprintinnsatsen torsdag.

Østberg Amundsen kommer til det som er hans åpningsdistanse i VM med et NM-gull i skibytte og en verdenscupseier på samme distanse fra Lillehammer før jul. I det sistnevnte rennet var Nyenget nummer tre.

Norge kommer således til lørdagens renn med et kobbel av medaljefavoritter.

