Grisevær og flom truer ski-VM – meteorologene med gult farevarsel

De første VM-dagene har forløpt nærmest uten nedbør. Torsdag tok Johannes Høsflot Klæbo sprintgull i strålende solskinn.

I fortsettelsen ligger det an til at sol blir byttet ut med mye regn. Fredag sendte meteorologene ut gult varsel om at det fra natt til søndag er flomfare i sørlige deler av Nordland og Trøndelag. Grensen for området som får aller mest nedbør, gikk da rett nord for VM-byen Trondheim.

– Det ventes stedvis mye regn, opp mot 50-90 mm i løpet av 24 timer, heter det i farevarselet.

Det er også sendt varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare. Dette strekker seg sør for Trondheim.

Ikke redd for snøen

VM-sjef Åge Skinstad sier han ikke blir nevneverdig bekymret av værutsiktene.

– Jeg tror det kommer til å gå helt utmerket. Vi har suverene snøforhold og snølagre, og her i Trondheim er det varierende vær. Det er vi vant til, sier han til NTB.

Foruten snøen som ligger i selve løypenettet i Granåsen, er det noe som ligner vårstemning i trønderhovedstaden. Skinstad er ikke redd for at mye regn vil tære hardt på den sålen som ligger i anlegget.

– Det er jeg ikke bekymret for, fastslår han.

Ifølge langtidsvarselet til Meteorologisk institutt er det fare for regn hver eneste dag fram til VM går inn i avslutningshelgen.

Vind

Vind kan også bli en faktor i Granåsen. Særlig søndag er det spådd at vinden kan komme i kast på opp mot 20 meter i sekundet.

Søndag kveld står individuelt hopprenn for menn i normalbakken på programmet i Granåsen. Kombinertkvinnene skal også i aksjon samme sted tidligere på dagen.

Riktig så mye vind er det ikke ventet de øvrige VM-dagene som ligger foran arrangører og utøvere.

