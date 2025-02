Gjert Ingebrigtsens anke avvist – rettssaken går for åpne dører

Det er klart etter at Gulating lagmannsrett har behandlet Ingebrigtsens anke.

Rettssaken starter i Sandnes 24. mars. Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for mishandling mot sønnen Jakob Ingebrigtsen og hans søster.

Friidrettstreneren har hele tiden avvist straffskyld.

Det var tidligere i måneden at Sør-Rogaland tingrett besluttet at rettssaken skal gå for åpne dører. Umiddelbart varslet Ingebrigtsens forsvarere at avgjørelsen kom til å bli anket.

– Dette er en sak der saken i seg selv ikke har noen offentlig interesse, men der offentligheten er blitt nysgjerrig fordi den involverer kjente personer. Det lukter av mediesirkus, særlig med utenlandske aktører som ikke kjenner Vær varsom-plakaten, skrev forsvarer John Christian Elden i en SMS til NTB torsdag.

Fem utenlandske medier, deriblant The Times og The Guardian, er akkreditert til rettssaken.

Det er oppnevnt 34 vitner i saken, blant dem de to fornærmede samt deres mor og søsken. På vitnelisten står også løperne Narve Gilje Nordås og Per Svela, som begge trenes av Gjert Ingebrigtsen og tidligere var i samme treningsgruppe som løperbrødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen.

