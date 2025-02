Enorm andreomgang da Kåffa feide Lillestrøm av banen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

KFUM Oslo var fredag tilbake i LSK-Hallen etter at laget møtte Sarpsborg forrige helg, i Kåffas første kamp tilbake i Norge etter oppholdet i Marbella. Motstander fredag var Lillestrøm, som forrige sesong rykket ned, men i oppkjøringen til sesongen slo Kåffa 3-1. Inne i LSK-Hallen var det nettopp vertene som tok kommandoen fra start med mye ballinnehav, men KFUM Oslo skulle slå grusomt tilbake med en sterk seier.

Kåffa fortsatte med Sandal og Hestnes inne sentralt, mens Robin Rasch fortsetter jobben med å bli hundre prosent klar. William Da Rocha fikk en sjelden start over Emil Ødegaard, mens det ellers ikke var noen store overraskelser i Kåffa-laget som spilte seg mer inn i kampen etter et initiativ fra Lillestrøm fra start.

Det skjedde ellers fint lite den første halve omgangen i LSK-Hallen, da begge lag vekslet på å ha ballen og trille den i bakre ledd i jakt på åpninger i motstanderens forsvar. Begge lag forsvarte seg bra, og dermed var det lite som skjedde i lengderetningen eller noen sjanser å melde om første halvtimen.

Sandal ga Kåffa ledelsen

Okeke var nesten på en løs heading tilbake i LSK-forsvaret, men keeper fikk avverget. I stedet gikk Lillestrøm i angrep og skaffet seg en corner ti minutter før pause. Da Rocha fikk bokset den unna, før dommer blåste for ett eller annet inne i feltet, og vi startet på trillingen igjen.

Ut av ingenting tok Kåffa ledelsen fem minutter før pause, etter et nokså langt angrep. Hestnes satte i gang et angrep bakfra, som til slutt endte opp hos Moussa Njie inne i LSKs 16-meter. Kantspilleren prøvde seg på en hælflikk og i en duell med en LSK-spiller klarte Hestnes å trille den ut til Sverre Sandal som skyter fra 16 meter. Skuddet er ikke enormt godt plassert, men LSK-keeper Stefan Hagerup hopper over ballen og rekker ikke ned.

Dermed ble det nok et målpoeng på Simen Hestnes i oppkjøringen, som scoret i forrige kamp mot Sarpsborg. Amin Nouri utnyttet en forferdelig pasning i egen boks fra en LSK-spiller, men skuddforsøket hans fra 10-12 meter ble blokkert. Flere sjanser ble det ikke, og dermed gikk Kåffa til pause med ledelsen 1-0.

Ny Hestnes-scoring

Etter det som var en ganske rolig første omgang, fant Kåffa et litt høyere i gir i starten av den andre omgangen. Det førte til en ganske stor sjanse nokså umiddelbart, der Sverre Sandals heading ble styrt like utenfor egen stolpe fra en LSK-spiller. Okeke kom seg også til skudd etter et lite cornertrykk, men skuddet ble igjen blokkert av Lillestrøm.

Der LSK i stor grad hadde mye ball i den første omgangen, var det Kåffa som styrte etter pausen. Ti minutter etter hvilen doblet Kåffa ledelsen, og igjen var det Sverre Sandal. Denne gang var det Okeke som spilte opp på Johannes Nunez, som la igjen til Sandal med en leken hælflikk, før Sandal satte skuddet sitt fra kanten av 16-meteren helt nede i stolperoten og i mål. Glimrende kombinasjonsspill fra Kåffa.

Like før timen vartet KFUM Oslo opp med nok et nydelig angrep som førte til scoring. Mathias Tønnesen spilte opp Simen Hestnes i mellomrom, før Hestnes spilte vegg med Moussa Nje som også han la igjen med en hælflikk. Hestnes plukket opp igjen ballen og curlet den nydelig ut i det lengste hjørnet fra 16-17 meter.

KFUM Oslo strålte inne i LSK-Hallen, og Simen Hestnes dominerte igjen på midtbanen med to målgivende og mål mot Lillestrøm (Pål Karstensen)

Fullstendig Kåffa-overkjøring

Kåffa byttet flere mann et par minutter over timen, men fortsatte overkjøringen av LSK etter det. Johannes Nunez tok en kort corner, før han la inn mot bakerste stolpe. Der fikk Mathias Tønnesen gå opp helt uhindret, og hadde få problemer med å stange inn 4-0.

– Det skal faen meg ikke være mulig, utbrøt ekspertkommentator Tom Nordlie, som ikke var veldig imponert over Lillestrøms forsvarsspill.

Etter det klappet Lillestrøm fullstendig sammen, og i løpet av de par neste minuttene hadde Johannes Nunez først et skudd i tverrligger før Håkon Hoseth la på til 5-0. Igjen var Simen Hestnes involvert, da han la pasningen til Hoseth som tok med seg ballen forbi sin mann og smalt ballen opp i nettaket.

Det siste kvarteret skjedde det ikke veldig mye, da KFUM Oslo la seg tilbake og forsvarte seg. Lillestrøm hadde da mye ball, men klarte ikke å få til noe mot et meget godt organisert Kåffa-forsvar. En enorm omgang etter pause viser at det faktisk er divisjonsforskjell mellom lagene.

Kåffas neste treningskamp nå er lørdag 8. mars.

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Lillestrøm – KFUM Oslo 0-5 (0-1)

LSK-Hallen

Mål: 0-1 Sverre Sandal (40.), 0-2 Sverre Sandal (55.), 0-3 Simen Hestnes (60.), 0-4 Mathias Tønnessen (68.), 0-5 Håkon Hoseth (72.)

KFUM Oslo (3-4-3): William Da Rocha (Emil Ødegaard fra 46.) – Mo Lion Njie (Joachim Prent-Eckbo fra 46.), Haitam Aleesami (Adnan Hadzic fra 76.), Mathias Tønnessen – Amin Nouri (Jonas Hjorth fra 63.), Sverre Sandal, Simen Hestnes, David Hickson (Håkon Hoseth fra 63.) – Obilor Okeke (Bjørn Martin Kristensen fra 63.), Johannes Nunez, Moussa Njie (Yasir Sa’Ad fra 76.)

