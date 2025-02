Austgulen Fosnæs får VM-sjanse ved siden av Norges sikre kort

Uttaket til VMs første distanserenn ble klart da landslagsledelsens utvalgte møtte til pressetreff på utøverhotellet ved Lerkendal stadion.

Therese Johaug, Astrid Øyre Slind og Heidi Weng var sikre kort og opplagte valg i den norske kvartetten. Den siste plassen fikk altså Fosnæs. Det kom på ingen måte helt overraskende.

Fossum-løperen har vært Norges fjerde beste løper på de 20-kilometerne med skibytte som er gått denne sesongen. Under NM på Gåsbu i januar ble hun blant annet nummer tre bak Therese Johaug og Heidi Weng.

Johaug ubeseiret

Johaug, Slind og Weng har alle vist kjempeform denne sesongen og er åpenbare norske medaljekandidater. Søndagens renn markerer for Johaug starten på det som etter eget utsagn blir hennes aller siste mesterskap som aktiv.

Langrennsdronningen fra Dalsbygda har vunnet begge de to 20-kilometerne med skibytte som er gått i verdenscupen denne sesongen. I tillegg ble hun også norsk mester på distansen.

Under VM i Planica for to år siden ble det dobbelt svensk på skibyttedistansen. Ebba Andersson knuste alle, og hadde Frida Karlsson nærmest seg på pallen. Slind tok bronsemedaljen.

Uviss Karlsson-form

Andersson og Karlsson må også denne gangen finne seg i å være de største medaljerivalene til de norske kvinnene.

Karlsson og Andersson har begge gått sparsomt med verdenscuprenn etter Tour de Ski. Karlsson har ikke gått noen.

Siden mesterskapet i Slovenia har fellesstarten med skibytte fått ny lengde. I Planica ble det gått 15 kilometer for kvinner, men for å få likestilte distanser for kjønnene gås det nå 20 kilometer for begge.

