Yuna Kasai vant kvinnenes fellesstart i kombinert – sølv til Gyda Westvold Hansen

Som siste utøver i hopprennet hoppet Hansen for sitt tredje individuelle VM-gull, og det fjerde totalt. Hun endte 2,3 meter bak Yuna Kasai, som hoppet 96,5 meter og klatret fra tredjeplass etter langrennet.

Hansen tok en overraskende seier i langrennet tidligere torsdag. Med hennes styrke i bakken var hun stor favoritt, men i stedet ble det sølv.

Haruka Kasai tok bronse og sørget for at det ble to japanske medaljer.

Marte Leinan Lund ble nummer åtte, Ingrid Låte ni og Ida Marie Hagen ti.

Ida Marie Hagen har vært best av de norske denne sesongen og vunnet sju av de 12 verdenscuprennene, deriblant de sju første. Hansen har ikke en eneste verdenscupseier i vinter, men hun viste styrke da hun vant langrennet.

– Jeg tror jeg er best når det gjelder. Det var et fint løp for min del. Det er vanvittig tungt å gå foran slik som Ida gjorde i starten. Jeg følte meg bra, og det var litt overraskende at jeg fikk luke, sa hun til NRK etter langrennet.

Hagen skuffet

På fellesstarten regnes tiden om til poeng før hoppingen. Øvelsen favoriserer ofte utøvere som har sin styrke i hoppbakken, og Hansen var stor favoritt før hopprennet torsdag ettermiddag.

Hagen ble bare nummer fem i langrennet. En snau kilometer før mål falt hun etter at tyske Nathalie Armbruster tråkket på skien hennes, og det kostet henne sekunder og poeng. Hun fikk det ikke til i bakken heller og endte på 10.-plass.

Armbruster har vunnet tre av de fem siste verdenscuprennene (to av dem i Hagens fravær) og leder verdenscupen sammenlagt. Heller ikke hun lyktes, og hun ble nummer seks etter 4.-plass i langrennet.

Låte imponerte

Ingrid Låte ble bare nummer 32 i langrennet, men hun har sin styrke i bakken og leverte et flott hopp på 100,5 meter som løftet henne til 9.-plass.

– Det var veldig gøy å få det til i hjemmebakken. Så satte jeg nedslag også. Det er litt skummelt i denne bakken, men jeg fikk det til, sa Låte til NRK.

Mange reagerte på at hun fikk bare to ganger 16,5 og 17,5 som tellende poengsum for det flotte hoppet.

