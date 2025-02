Westvold Hansen overrasket: – Best når det gjelder

På fellesstarten regnes tiden om til poeng før hoppingen. Øvelsen favoriserer ofte utøvere som har sin styrke i hoppbakken.

Ida Marie Hagen var dermed avhengig av å få en del sekunder ned til sterke hoppere som Westvold Hansen, men det greide hun ikke. I stedet viste Westvold Hansen styrke og var raskest.

– Jeg tror jeg er best når det gjelder. Det var et fint løp for min del, og jeg vet at å gå foran slik som Ida gjorde i starten, er vanvittig tungt. Jeg følte meg bra, og det var litt overraskende at jeg fikk luke, sa hun til NRK.

– Jeg har hatt min beste treningsperiode de siste to ukene, la hun til.

Hagen nummer fem

Marte Leinan Lund ble toer, mens japanske Yuna Kasai ble nummer tre.

– Det er den gode gamle Westvold Hansen vi ser, sa NRK-ekspert Magnus Moan.

– Det er foran skjema for Westvold Hansen, sa kollega Torgeir Bjørn.

Hagen gikk i bakken på tampen og gled inn på femteplass, sju sekunder bak Hansen. Ingrid Låte kom inn på 32.-plass.

– Mektig imponert

Hansen står med to VM-gull individuelt, men har ofte vært bak Hagen denne sesongen. Torsdag viste hun styrke.

– Jeg er mektig imponert. Hun er litt «outsider», sa Moan.

Hagen har vunnet åtte av tolv verdenscuprenn denne sesongen. I det siste har tyske Nathalie Armbruster presset den norske stjernen og vunnet flere konkurranser.

Hoppdelen avvikles klokken 17. Fellesstart er ny øvelse i VM for kvinnene.

Fredag venter bladet lagkonkurranse før kvinnene avslutter sitt VM med Gundersen søndag.