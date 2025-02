Valnes ga selv VM-erstatteren sjokkbeskjeden: – Ikke tenk på meg

Valnes sto for ski-VMs første dramatiske episode da han onsdag skadet seg på trening i Granåsen. Nærmere undersøkelser av ryggsmertene endte med at medaljehåpet måtte se sprintdrømmen gå i tusen knas.

En Instagram-video publisert av Viaplay på kontoen til dokumentarserien «Langrennsgutta» gir et nytt innblikk i hva som foregikk i kulissene da Valnes-skaden var et faktum.

Den viser 28-åringen bli undersøkt på skistadion i Trondheim, og Valnes gir klart uttrykk for at ryggen er svært vond.

– Det er faen ikke noe vits i å snakke om i morgen en gang, sier langrennsstjernen tydelig frustrert.

Antyder strekk

På spørsmål fra lagkamerat Johannes Høsflot Klæbo om det kan være snakk om en låsning, svarer Valnes:

– Nei, det må være en strekk.

Etter at avgjørelsen om å droppe sprinten er tatt, oppsøker Valnes selv lagkamerat og VM-reserve Ansgar Evensen for å overbringe nyheten om at drømmemuligheten nå byr seg for sistnevnte.

– Gjør deg klar. Ikke tenk på meg, sier Valnes.

– Mener du det? Jeg har ikke noe lyst til å gå når det er fordi du ikke er bra, svarer en overrasket Evensen.

– Det var derfor jeg hadde litt lyst til å si det selv, repliserer en storsinnet Valnes.

Kan få nye muligheter

Det store spørsmålet er nå om ryggproblemene vil koste Valnes flere VM-renn. 28-åringen er etter alle solemerker også tiltenkt å gå 10-kilometeren i klassisk stil kommende tirsdag.

I tillegg er Valnes også etter all sannsynlighet førstevalget som Johannes Høsflot Klæbos makker på den påfølgende lagsprinten. Helt utelukket er det heller ikke at han vil være foretrukket på en klassisketappe på stafetten.

Til NTB beskriver landslagslege Ove Feragen skadesituasjonen til Valnes slik:

– Erik fikk relativt akutt vondt i ryggen under et drag på trening i dag. Han kjente i etterkant at dette ikke er forenlig med å prestere sånn han ønsker. Han trenger tid for å kunne bli klar igjen.

– Hvor lang tid kan det ta før slike smerter slipper igjen?

– Det er vanskelig å si i dag, så tett etter at det har oppstått, men vi har et realistisk håp om at det kan være bra etter noen dager. Han kan således være aktuell for konkurranser senere i mesterskapet, sier Feragen til NTB.

