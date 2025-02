Thorstvedt operert – mister resten av sesongen og flere landskamper

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Thorstvedt har ikke spilt for Sassuolo siden slutten av januar. Nå har han gjennomgått et inngrep for å få bukt med hælproblemene.

– Etter konsultasjon med spesialister ble vi i samråd med spilleren enige om å gjennomføre operasjon. For å forsikre oss mot framtidige problemer har spilleren fått renset hælen på høyrefoten, skriver klubben på sitt nettsted.

VG får opplyst at sesongen er over for Thorstvedt, som dermed ikke er aktuell til VM-kvalifiseringskampene mot Moldova og Israel i mars.

Norge skal også spille to kvalifiseringskamper i juni, hjemme mot Tyskland eller Italia og borte mot Estland.

Thorstvedt har spilt 22 seriekamper for Sassuolo i Serie B denne sesongen og scoret sju mål. Laget topper tabellen og ligger an til opprykk til Serie A.

Han står med 31 landskamper og fire mål for Norge. Han spilte fra start i Norges forrige landskamp, 5-0-seieren over Kasakhstan i nasjonsligaen i november.

