Ruud og flere stjerner trakk seg fra storturnering i Mexico: – Grenser til en skandale

Casper Ruud, som var andreseedet i turneringen, opplyste selv at han slet med magetrøbbel og trakk seg før sin kamp. De fem høyest seedede spillerne røk alle ut i 2. runde.

* Holger Rune måtte gi seg underveis i sin kamp mot Brandon Nakashima

* Verdenstoer Alexander Zverev tapte i strake sett mot Learner Tien

* Tommy Paul trakk seg før møtet med Marcos Giron

* Ben Shelton tapte i strake sett for David Goffin

Ifølge flere medier har også Alex Michelson pådratt seg en form for magevirus.

– Hvor er hygienen?

Holger Runes mor og manager Aneke Rune opplyser til dansk TV2 at sønnen trakk seg på grunn av matforgiftning.

– Flere andre spillere er også blitt rammet. Tommy Paul, blant andre, måtte også trekke seg av samme grunn. Vi har fått vite at turneringen har startet en gransking, utdyper hun.

NTB har ikke lyktes å få eller finne en bekreftelse på om turneringen har startet en gransking. Tennisekspert Peter Bastiansen er kritisk.

– Jeg mener dette grenser til en skandale fra turneringens side, sier han til dansk TV 2.

– Zverev var ikke seg selv i det hele tatt. Hva er det som foregår? Hvor er hygienen? Det må være en form for selvjustis som må tas opp, for dette kan rett og slett ikke skje i en så stor turnering.

NTB har prøvd å få kontakt med Ruuds team uten hell. Torsdag formiddag var det midt på natta i Acapulco.

Storturneringer venter

Ruud skulle møtt 19 år gamle Rodrigo Pacheco fra Mexico som er rangert 351 plasser lavere enn nordmannen. Magetrøbbelet kostet ham trolig en kvartfinaleplass.

– Jeg beklager at jeg måtte trekke meg i kveld. Jeg hadde håpet å komme over mageproblemene som meldte seg i går og gjorde alt jeg kunne for å spille i kveld, helt til det siste, skrev Ruud på Instagram.

Det neste for nordmannen er storturneringen Indian Wells (ATP1000) i mars. Deretter følger Miami Open (ATP1000). Begge turneringene er på nivået under de fire Grand Slam-turneringene i løpet av en sesong.