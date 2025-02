Ny hopper har skadetrøbbel før VM – Benjamin Østvold sliter med vond rygg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«Siste dag før VM. Hadde en vond landing på trening i går og fikk noen problemer med ryggen», skriver hopperen under et bilde hvor han trener i et basseng.

Østvold opplyser at han skal ta MR-bilder torsdag og krysser fingrene.

NRK omtalte saken først.

Østvold støttes av en humoristisk Halvor Egner Granerud i kommentarfeltet:

«Drit i det plz, skada mixed team ønsker ikke å rekruttere flere», skriver han.

Det har vært mye trøbbel for de norske hopperne den siste tiden.

Siden midten av januar har profilene Silje Opseth, Thea Minyan Bjørseth, Granerud og Kjersti Græsli i tur og orden fått knust drømmen om å hoppe VM på hjemmebane.

De norske herrehopperne starter VM i Trondheim med kvalifisering lørdag.