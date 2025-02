Medaljehåpet Kvandal om VM på hjemmebane: – Det er surrealistisk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg tror ikke det er noen damer som har hoppet mer her enn meg, sier Kvandal til NTB under onsdagens pressetreff på Scandic Lerkendal i sentrum av Trondheim.

23-åringen fra Mosjøen har sine ord i behold. I sju år har hun hatt bostedsadresse i trønderhovedstaden. Da flyttet hun sørover for å gå fire år på idrettslinjen på Heimdal videregående skole.

– Det er klart at det er veldig spesielt at det er VM i Trondheim. Det er nesten surrealistisk. Dette er noe jeg har gått rundt og tenkt på i flere år. Jeg gikk fire år på Heimdal, og det var veldig tilrettelagt og bra for meg.

– Hvor mange hopp har du i Granåsen-anlegget?

– Akkurat hvor mange, det vet jeg ikke. Det blir del om en tar med både det gamle og nye anlegget, men jeg tror ikke det er noen damer som har hoppet mer enn meg i disse bakkene, i hvert fall ikke i den store bakken. Det er kanskje noen menn som har hoppet mer enn meg her, men de har reist mindre enn meg og har vært mer hjemme.

Verdensklasse

– Hva synes du om de nye bakkene?

– Jeg er veldig glad i begge bakkene, og det er litt spennende fordi de er veldig forskjellig. De har veldig ulike tilløp, og jeg har lyst til å gjøre det bra i begge. Storbakken er kubisk, mens 90-meteren har en sirkelbue. Det sier ikke vanlig folk så mye, men det har en del å si for oss hoppere. Det er fint å få en slik storbakke i Norge også, for det er mange europeiske bakker som ser slik ut. Begge er splitter nye og absolutt i verdensklasse.

Kvandal har hatt en sterk sesong og er på 5.-plass sammenlagt i verdenscupen. Det er blitt til sammen to verdenscupseirer og totalt åtte plasseringer på pallen. Men hun sto over de to siste verdenscuphelgene.

– Jeg hadde lyst på litt pause og ro inn mot VM og prioritere samling, pluss det å spare kroppen. De to bakkene som det ble hoppet i kan være tøffe for legg og kne, og det var ikke verdt det for min del.

– Er det også et tegn på selvtillit?

– Dette har vært planen lenge, og det føles veldig riktig.

– Hvordan er det å gå inn i et VM uten omtrent uten et eneste svakt hopp på flere måneder?

– Sesongen startet litt turbulent med disk, 4.-plass, 2.-plass og 39.-plass, men det har stabilisert seg fint. Jeg håper å kunne levere mer stabilt i VM.- Det er mye som skal klaffe, men jeg har ambisjoner om å gjøre det bra.

Nerver

Tidligere lagvenninne Maren Lundby (30) er en av dem som kjenner Kvandal best gjennom mange år. Denne gangen er Lundby i mesterskapet som ekspert både for NRK og TV 2.

– Hva tror du går i rundt i hodet til Eirin nå, den naturlige medaljekandidaten til Norge i mesterskapet?

– Hun er nok klar til å komme i gang. Jeg vet fra min tid at det er mye tanker og nerver, og det blir fint bare å få de hoppene. Hun kjenner på at det er VM på hjemmebane, og hun er egentlig ganske fersk i mesterskapssammenheng. Hun var så vidt med i Planica i 2023. Det er mer oppmerksomhet enn hun er vant til, og det bygger seg opp mye spenning i kroppen, sier Lundby til NTB.

– Betyr det noe at hun har bodd i Trondheim i sju år?

– Ja, Hun har trent bra her i de to siste årene, men storbakken er ganske annerledes enn den var. Bakgrunnen hennes herfra er viktig for henne. Jeg håper at hun bruke det positivt i den formen hun er i.

Lunby håper det beyr at hun ta ut det lille ekstra.

– Men mange utlendinger har trent i en lignende storbakke, og slik sett har ikke de norske noen hjemmebanefordel, sier Lundby, som selv er både olympisk mester og verdensmester, og som debuterte i VM-sammenheng allerede som 14-åring i Liberec i 2009.

Torsdag kveld er det kvalifisering i normalbakken i Trondheim. Selve rennet går fredag.

