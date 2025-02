Medaljefavoritt Svahn forlater ski-VM etter hjernerystelse

Det bekrefter det svenske skiforbundet i en pressemelding torsdag.

Det var på onsdagens trening at fallet skjedde. Etter gjentatte undersøkelser har hun, sammen med det medisinske teamet, besluttet å ikke konkurrere i torsdagens sprint og avbryter videre deltakelse i VM i Trondheim.

– Det var under onsdagens preøkt at Linn falt uheldig i en nedoverbakke og slo hodet. Hun ble undersøkt av vårt medisinske team umiddelbart på stedet og avsluttet treningen. Vi gjennomførte gjentatte undersøkelser i løpet av dagen og kvelden og vurderer at hun har fått en hjernerystelse, samt at symptomene hennes er såpass alvorlige at hun ikke kan konkurrere i mesterskapet, men trenger hvile og restitusjon, sier Sveriges landslagslege Rickard Noberius.

25-åringen var et av Sveriges største medaljehåp i mesterskapet. Hun skulle i utgangspunktet gå sprinten, men blir erstattet av Märta Rosenberg.

Svahn er allerede på vei hjem fra Trondheim.

